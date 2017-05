Camion contro bus a Mestre, le immagini dello scontro: traffico bloccato per ore (FOTO)

Print This Post

Un camion ha tamponato intorno alle 5 un bus della linea 6 a Mestre causando il ferimento di 24 persone (FOTO)

Mestre (Adnkronos) – Sul posto per i soccorsi il personale del suem 118 con numerose ambulanze e tre squadre dei vigili del fuoco intervenuti anche con l’autogru. Tredici feriti sono stati portati in ospedale dalle ambulanze, compreso l’autista del camion, mentre altri undici contusi in maniera più leggeri da un pulmino dei vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto in via Della Libertà tra Mestre e Venezia quando un camion ha tamponato il bus di linea, che è andato a sbattere contro il guardrail invadendo parzialmente la corsia di sorpasso dell’altra carreggiata. Sono ora in corso le operazioni di recupero dei mezzi incidentati. Sul posto le forze di polizia.