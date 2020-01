Cameriera violentata a Padova, rissa al ristorante cinese: trentino ferito mentre cerca di calmare gli animi

E’ accaduto nel giorno dell’Epifania in un locale del quartiere Forcellini a Padova. Lei, 18 anni: “Costretta dal cuoco cinese”. I familiari si vendicano e lo pestano. Durante la rissa nel ristorante, interviene un giovane trentino rimasto ferito non gravemente

NordEst – La notizia ha fatto il giro di tutti i giornali online del NordEst in poche ore. Ad avere la peggio è stato un uomo di Trento che ha tentato di sedare la rissa e che è finito in pronto soccorso con varie escoriazioni al volto ed è stato dimesso con una prognosi di 8 giorni.

La vicenda

Due uomini, padre e fratello di una giovane 18enne, si sono presentati al ristorante etnico e hanno riempito di botte l’uomo cinese che il giorno precedente l’avrebbe violentata.

Nei guai, denunciate dai carabinieri della stazione di Padova Principale, sono finite tre persone: il presunto stupratore trentunenne di origini cinesi e gli aggressori, un trentasettenne e un sedicenne nati in Romania ma residenti in centro città.

L’indagine ha avuto inizio da quanto avvenuto verso le 14.30 del giorno dell’Epifania, quando in zona Forcellini, all’interno di un ristorante cinese che fa anche cucina giapponese, mentre gli ultimi clienti stavano terminando il pranzo, sono entrati i due parenti urlando e minacciando chiunque gli capitasse a tiro.

Non appena hanno visto un cuoco cinese che era impegnato in una preparazione di pesce crudo l’hanno riempito di botte, tanto che un collega ha chiamato il 112 e un avventore di 31 anni di Trento si è intromesso per dividere i contendenti, venendo a sua volta picchiato.

Il racconto

A provocare il furore di padre e figlio è stato quanto aveva raccontato poche ore prima ai genitori la prmogenita diciottenne, anche lei dipendente a chiamata del ristorante di sushi.

Secondo la testimonianza della giovane 18enne, il 5 gennaio, il giorno precedente al pestaggio, lei sarebbe stata corteggiata dal cuoco specializzato nella preparazione dei cibi asiatici.

La violenza

L’uomo, dopo averla invitata nel suo alloggio che si trova a poche centinaia di metri dal ristorante, l’avrebbe costretta a un rapporto sessuale completo. Rientrata a casa, la giovane non ha raccontato nulla di quanto avvenuto la sera precedente fino alla mattina del 6 gennaio quando, non è più riuscita a tenere per sé le violenze, parlando con la madre e spiegandole tutti i dettagli.

La rabbia per quanto accaduto ha scatenato la furia del genitore e del fratello minorenne che hanno organizzato la spedizione punitiva e hanno preso di mira il cuoco.