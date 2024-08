Camera di Commercio Trento, Bort lascia la presidenza a De Zordo. Delladio sollecita: “Rinnovamento”

Nel pomeriggio di mercoledì, presso la sede centrale della Camera di Commercio di Trento sono stati definiti gli assetti della prossima consiliatura

Trento – Il primo atto ha riguardato la convalida, avvenuta all’unanimità dei presenti, del nuovo Consiglio camerale che rimarrà in carica fino al 2029. Suddivisa per settore economico, la nuova compagine comprende 8 consiglieri in rappresentanza dell’industria, 8 dei servizi alle imprese, 7 del commercio, 6 dell’artigianato, 5 del turismo, 4 dell’agricoltura, 2 cooperative, 2 del settore trasporti e spedizioni e un rappresentante ciascuno per credito, assicurazioni, altri settori, organizzazioni sindacali dei lavoratori, associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, liberi professionisti.

Al momento della presentazionie delle candidature al ruolo di presidente, Natale Rigotti, che ha aperto la seduta odierna in qualità di consigliere anziano, ha passato la parola a Giovanni Bort, Presidente uscente, che ha proposto come suo successore Andrea De Zordo, Presidente dell’Associazione artigiani e piccole imprese Confartigianato Trentino.

“Accolgo con piena disponibilità questa proposta che, non lo nascondo, è arrivata piuttosto inattesa – ha commentato Andrea De Zordo. Sono fermamente convinto che l’impegno a guidare un’istituzione come l’Ente camerale debba muovere da una chiara coscienza del futuro che ci attende e credo che sia opinione comune come, in questo momento storico, l’incertezza sia invece il denominatore comune di qualunque prospettiva. Non possiamo però arrenderci a questa evidenza, ma piuttosto affinare i nostri sensi per coglierne i segnali, anche i più deboli, in grado di indirizzare il nostro operare con intelligenza ed equilibrio. Credo che la Camera di Commercio – oggi in procinto di aggiungere anche la parola ‘turismo’ alla sua denominazione ufficiale – debba continuare a essere un punto di riferimento solido e affidabile per tutto il mondo dell’imprenditoria trentina, un luogo di libero pensiero e confronto, che permetta alle categorie economiche di fare sintesi e creare una rete di relazioni nell’interesse dello sviluppo del nostro territorio”.

La parola è quindi passata a Lorenzo Delladio, in rappresentanza dell’Associazione degli industriali della provincia di Trento, che ha sottolineato l’importanza di procedere all’insegna del rinnovamento. Dopo aver ribadito la stima al presidente Bort e pur non esprimendo riserve rispetto alla candidatura di De Zordo, Delladio ha proposto la candidatura di Fausto Manzana, Presidente degli industriali trentini, al vertice della Camera di Commercio per i prossimi cinque anni.

Una volta designati gli scrutatori, scelti tra i consiglieri più giovani (Marco Schito, Francesco Vandi e Daniele Zampedri), si è passati alla votazione segreta che, al primo scrutinio, ha dato esito positivo eleggendo Andrea De Zordo alla Presidenza della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento con 33 voti su 46. 13 voti sono andati a Fausto Manzana.

Il Presidente De Zordo ha quindi dato seguito alle operazioni di voto – sempre segreto – per l’elezione dei componenti della Giunta che guiderà fino al prossimo 2029. Questo il risultato dello spoglio:

MARA BALDO: (Agricoltura) CIA-Agricoltori italiani del Trentino ANDREA BASSO: (Industria) Associazione degli industriali della provincia di Trento Confindustria Trento – Associazione trentina dell’edilizia Ance Trento (in apparentamento) VINCENZO CIRCOSTA: (Servizi alle imprese) Associazione Artigiani e piccole imprese Confartigianato Trentino – Confcommercio imprese per l’Italia Trentino (in apparentamento) ENZO FRANZOI: (Agricoltura) Federazione provinciale Coldiretti Trento FRANCESCA GENNAI: (Cooperative) Federazione trentina della cooperazione società cooperativa MARIA CRISTINA GIOVANNINI: (Commercio) Confcommercio imprese per l’Italia Trentino – Federdistribuzione (in apparentamento) GRAZIANO RIGOTTI: (Industria) Associazione artigiani e piccole imprese Confartigianato Trentino LUCA RIGOTTI: (Cooperative) Federazione trentina della cooperazione società cooperativa NATALE RIGOTTI: (Turismo) Confesercenti del Trentino – Associazione albergatori ed imprese turistiche della provincia di Trento – Federazione trentina della cooperazione società cooperativa (in apparentamento) GIULIANA SAVOIA: (Commercio) Confcommercio imprese per l’Italia Trentino – Federdistribuzione (in apparentamento) BARBARA TOMASONI: (Artigianato) Associazione artigiani e piccole imprese Confartigianato Trentino

Per il prossimo quinquennio, il Collegio dei revisori dei conti sarà presieduto da Alessandro Tonina e composto da Mariarosa Fait e Mauro Zanella, in qualità di componenti effettivi e da Pasquale Mazza e Sonia Valorzi come componenti supplenti.