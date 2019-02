Caldonazzo, nuovo colpo alla ferrovia della Valsugana: treni fermi per un atto incendiario

Connect on Linked in

In fiamme lunedì sera, il gruppo di continuità che si trova nel sottopassaggio ferroviario. Indaga la polizia ferroviaria. E’ il secondo episodio in meno di un anno

Caldonazzo (Trento) – Sul posto è stato ritrovato un combustibile rudimentale, ma sufficiente per far propendere per la pista dolosa. Erano le 18 di lunedì pomeriggio quando le fiamme hanno avvolto il gruppo di continuità nel sottopasso pedonale. La circolazione sulla linea della Valsugana è stata interrotta per un’ora. Precauzionalmente.

Già nel maggio di un anno fa la stazione di Caldonazzo era stata presa di mira. A bruciare fu cavo della centralina che gestisce la distanza tra i treni. Un attentato di matrice antagonista contro l’adunata degli alpini.

Non è ancora chiaro se dietro ci sia un atto vandalico o un qualche disegno eversivo. Di certo ci sono i disagi per i passeggeri. “Ma la loro incolumità non è mai stata in pericolo”, assicura Roberto Andreatta, dirigente del servizio trasporti della Provincia.

Le indagini sull’accaduto sono affidate alla polizia ferroviaria. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri che indagano a tutto campo.