Calcio in lutto per Astori, l’autopsia conferma: “Morto per bradiaritmia”

“Morte cardiaca senza evidenza macroscopica, verosimilmente su base bradiaritmica”. E’ questo l’esito dell’autopsia sul corpo di Davide Astori

NordEst (Adnkronos) – A comunicarlo è stato il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo ai microfoni de ‘La vita in diretta’: “In base alle evidenze dell’esame autoptico effettuato in data 6 marzo 2018 sul cadavere di Astori Davide Giacomo, in riferimento alla causa di morte, la si può indicare come causa di morte cardiaca, senza evidenze macroscopiche, verosimilmente su base bradiaritmica, con spiccata congestione poliviscerale ed edema polmonare.

Per la diagnosi definitiva, sono necessari approfonditi esami istologici”. Il cuore dell’ex difensore della Fiorentina avrebbe rallentato il battito fino a fermarsi.

Cos’è la bradiaritmia

“Dalle prime rilevazioni non sembrerebbe trattarsi di cause esterne diverse da quelle di una morte naturale – ha aggiunto De Nicolo – Prudenzialmente i nostri consulenti spiegano che si dovrà attendere l’esito degli esami istologici per un pronunciamento definitivo. Hanno chiesto 60 giorni di tempo. E da quel momento avremo un quadro completo”.

L’autopsia di Astori è stata eseguita dal direttore del Centro di patologia vascolare dell’Università di Padova, Gaetano Thiene, e dall’anatomopatologo, professore di medicina legale all’Università di Udine, Carlo Moreschi.

La Procura ha firmato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari. All’autopsia ha assistito un consulente della famiglia Astori, nominato dal fratello di Davide, Marco.

I funerali del capitano della Fiorentina verranno celebrati giovedì 8 marzo, alle ore 10, nella Basilica di Santa Croce, dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze. In concomitanza con lo svolgimento della funzione funebre, il sindaco Dario Nardella ha proclamato il lutto cittadino.

Domani, mercoledì 7 marzo, presso il Centro tecnico Federale di Coverciano sarà allestita la camera ardente per l’ultimo saluto a Davide Astori.