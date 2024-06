Calcio e ritiri 2024 in Trentino: Napoli in Val di Sole, Genoa in Fassa, Hellas Verona a Folgaria

Il Trentino è la provincia preferita da molte grandi squadre di calcio per i loro ritiri estivi. Una scelta dettata dalle condizioni climatiche ideali, dalle moderne strutture sportive dove svolgere gli allenamenti e dalla qualità dell’accoglienza trentina

Trento – Un introito diretto – secondo i dati forniti da Trentino Marketing – che oscilla annualmente tra i 12 e i 15 milioni di euro, frutto dell’arrivo, nelle località che ospitano le squadre, di 100-150mila turisti del pallone. La vacanza estiva in Trentino diventa così un’occasione unica per poter vedere da vicino i campioni, vederli all’opera durante il training, conoscere i nuovi arrivi e osservare le nuove formazioni che di lì a poco scenderanno in campo in campionato. Le squadre organizzano diversi momenti di incontro, come gli allenamenti, le amichevoli, le serate con i tifosi, senza mai dimenticare la sicurezza di tutti.

Il programma con tutti i ritiri delle squadre di calcio in Trentino è in via di definizione. Queste le prime date:

Napoli: Dimaro – Folgarida, dall’11 al 21 luglio 2024

Genoa: Val di Fassa, dal 13 al 26 luglio 2024

Hellas Verona dopo alcuni anni a Mezzano nel Primiero, si trasferisce al Centro ‘La Pineta’ di Folgaria, dal 15 al 28 luglio 2024

Torino, a Pinzolo, in val Rendena, dal 17 al 28 luglio

Tra le compagini di Serie B, il Sassuolo appena retrocesso ha optato per Ronzone, il Cittadella lavorerà a Lavarone dal 21 luglio al 3 agosto, mentre il Mantova neo-promosso si ritroverà a San Lorenzo Dorsino, nelle Giudicarie, dal 12 al 27 luglio. Tra gli altri ritiri da segnalare: Virtus Verona: Mezzano – Primiero, dal 26 luglio al 6 agosto 2024; Como Women: Mezzana – Val di Sole, dal 28 luglio al 6 agosto 2024; Primavera Cittadella: Lavarone, dal 4 all’11 agosto 2024.