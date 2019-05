Caerano San Marco, aereo ultraleggero precipita sul terrazzo di una casa: decedute due persone

Connect on Linked in

La tragedia è avvenuta giovedì sera

NordEst – Tragedia in volo nel Trevigiano. E’ accaduto giovedì in serata, poco prima delle 20: un aereo ultraleggero si è schiantato contro un’abitazione in via Giorgione a Caerano San Marco. Decedute sul colpo le due persone che erano a bordo.

Le vittime del tragico volo sono: Juri Bortoli, di 47 anni, residente a Montebelluna e di Mario Ceccato, 70 anni, di Onigo di Pederobba.

16MAG 20:00 #suemTV #Caerano di San Marco, aereo ultraleggero cade sul terrazzo di un'abitazione, decedute le due persone a bordo, nessun ferito tra le persone in casa. Intervento #ambulanza #Leone1 @vvfveneto @_Carabinieri_ pic.twitter.com/vzl3WhvHvj — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) May 16, 2019

I soccorsi in zona

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Montebelluna, Castelfranco e Treviso, i Carabinieri e il Suem 118. Sono in corso accertamenti sulle cause dello schianto, provocato probabilmente da un problema al motore o alla struttura del velivolo.

#16maggio 19:55 #CaeranoSanMarco(TV), aereo ultraleggero si schianta contro un'abitazione: deceduti i due uomini a bordo, illese le persone della casa. Soccorsi #vigilidelfuoco @SUEM_Veneto pic.twitter.com/N73Z37ffA9 — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) May 16, 2019

Aereo in picchiata

Il velivolo ulm sarebbe precipitato in picchiata, senza controllo, finendo contro una parete della casa e infine su un terrazzo al primo piano della stessa abitazione.