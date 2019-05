Parapendio si schianta: muore cittadino polacco sul Grappa. Grave incidente in volo anche a Storo

NordEst – L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore (Belluno) è decollato in direzione del Monte Grappa e il parapendista è stato localizzato a Borso del Grappa, nella frazione di Legnarola.

Seguendo le coordinate indicate da un altro deltaplanista, l’equipaggio ha individuato il punto su un ripido pendio tra gli alberi e ha sbarcato nelle vicinanze con un verricello il tecnico del Soccorso alpino e un medico. Una volta raggiunto il pilota, un cittadino polacco di 77 anni, che da una prima ricostruzione era caduto per una cinquantina di metri, è stato possibile solo constatarne il decesso, dovuto ai traumi riportati.

Incidente in volo a Storo. Una donna tedesca di 31 anni ha perso il controllo del proprio parapendio in fase di decollo ed è precipitata nel prato sottostante all’area di lancio, in località Baitoni (Bondone di Storo). La chiamata di emergenza è arrivata verso le 19.10 da parte dei compagni che erano con lei. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino ha chiesto l’intervento dell’elicottero. La donna, che nella caduta si è procurata delle contusioni, è stata stabilizzata, imbarellata e caricata a bordo dell’elicottero per il trasporto all’ospedale Santa Chiara di Trento. Nelle operazioni di recupero hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco. Nella giornata di mercoledì altri tre interventi per gli uomini dell’Area operativa Trentino Meridionale del Soccorso Alpino. Il primo, in soccorso a una donna con problemi alla caviglia sul sentiero che da San Valentino porta al Rifugio Altissimo (Brentonico). Il secondo, in aiuto a uno scalatore che si è ferito mentre stava affrontando la via Fiore di corallo nella zona di Mandrea (Arco). Infine, un ultimo intervento per un uomo che ha accusato un malore sul sentiero delle Cavre (Dro). Dopo essere stato raggiunto da una squadra di terra del Soccorso Alpino, che ha valutato le sue condizioni, è stato chiamato l’elicottero che lo ha imbarcato a bordo per trasportarlo all’ospedale Santa Chiara di Trento.