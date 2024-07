Caduta mortale dalle montagne di Fundres

Walter Salcher, ex assessore all’ambiente e allo sport, è scivolato mentre stava scendendo dalla Seefeldspitze ed è precipitato in un dirupo

Bolzano – Incidente mortale si è verificato poco prima delle 11.30 di domenica 21 luglio sulle montagne di Fundres. Walter Salcher, ex assessore all’ambiente e sport di Vandoies e ora consigliere comunale, è scivolato mentre scendeva dalla Seefeldspitze ed è precipitato in un dirupo per circa 200 metri lungo un ripido pendio. L’allarme è stato dato dal compagno di escursione.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il soccorso alpino di Vandoies con l’aiuto dell’elicottero di emergenza dell’Aiut Alpin. Poco dopo è arrivata anche la Guardia di Finanza con il proprio elicottero di soccorso. Ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla per l’uomo, morto sul colpo. La salma è stata recuperata con l’aiuto dell’elicottero della Guardia di Finanza e trasportata in elicottero a Valles.