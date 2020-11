Caderzone, Fausto Masè muore dopo un volo di 200 metri, durante una battuta di caccia

Nell’incidente avvenuto poco dopo le 14, è deceduto Fausto Masè, 72 anni, presidente della famiglia Cooperativa di Strembo

Trento – A dare l’allarme l’amico che stava cacciando con lui. Gli uomini del Soccorso Alpino hanno lavorato a lungo per recuperare il corpo di Fausto Masè, morto sullo Spadalone, nella zona di Cima Costaccia.

E’ scivolato lungo un pendio erboso: un volo di circa 200metri. E’ accaduto poco dopo le 14.00. Sul posto sono arrivati l’elicottero del 118 e il Soccorso Alpino. A dare l’allarme è stato proprio l’amico, che nulla ha potuto fare per evitare l’incidente.

Per l’uomo non c’era ormai nulla da fare, il medico non ha potuto che constatarne il decesso. In attesa del nullaosta delle autorità per la rimozione della salma, l’elicottero ha recuperato a bordo l’amico della vittima e lo ha trasportato a valle in sicurezza.

Due operatori dell’Area operativa Trentino occidentale sono stati elitrasportati in quota per dare supporto nelle operazioni di recupero della salma, che è stata trasferita alla camera mortuaria di Strembo.