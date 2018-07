Bolzano, Cade da scala in casa: muore in ospedale

Connect on Linked in

La vittima aveva 67 anni, incidente avvenuto in Bassa Atesina

Bolzano – Per cause ancora da chiarire un uomo di Cortaccia, Adolf Rizzardi, 67 anni, due giorni fa è caduto da una scala della sua abitazione in Bassa Atesina.

Il giorno dopo, l’uomo è morto all’ospedale di Bolzano, come riferisce il quotidiano Alto Adige. Il pensionato era caduto da una scala giovedì mattina.

L’impatto con il suolo era stato violentissimo ed aveva causato traumi che lo hanno portato alla morte un giorno dopo nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Maurizio di Bolzano. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

In breve

A fuoco casa, anziano in ospedale Trento – Un uomo è stato salvato nella notte dai vigili del fuoco da un incendio che si è sviluppato nel suo appartamento a San Michele all’Adige, in Trentino. L’anziano è stato trasportato all’ospedale. Ha riportato ferite giudicate non gravi.