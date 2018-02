Cade e muore in una palestra di roccia a Bolzano

Connect on Linked in

Incidente nel tardo pomeriggio di venerdì al Salewa Cube

Bolzano – E’ deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale di Bolzano un arrampicatore di 60 anni rimasto vittima di un incidente nella palestra di roccia Salewa Cube, una delle strutture indoor più grandi d’Italia.

L’incidente si è verificato alle ore 17.45 mentre l’uomo si stava allenando. Per motivi in via di accertamento, forse per un errore nella sicura, l’uomo, dopo aver perso l’appiglio, è precipitato per una decina di metri.

In gravissime condizioni è stato trasportato dalla Croce bianca all’ospedale, dove è però deceduto per le ferite riportate nella caduta. Sul posto sono anche intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di legge.

In breve

Accertamenti a Rovereto dopo che 16 studenti toscani, ospiti di un albergo a Verona, sono stati ricoverati in ospedale – Sospetta intossicazione alimentare. Il gruppo aveva visitato la città della Quercia. Nessun disturbo per gli altri ospiti della struttura veronese.

Incendio in un garage di una casa a Samone – Le fiamme sono divampate da un fornello che era nel locale andato distrutto. Nessun ferito. Vigili del fuoco impegnati fino all’alba di venerdì.

La Polizia di #Trento ha diffuso l'immagine del ragazzo scomparso a Riva del Garda venerdì scorso.

Si tratta di un fermo fotogramma di una telecamera di sicurezza posta in Piazza Garibaldi, pochi minuti prima delle 15 il giorno della scomparsa. pic.twitter.com/jER6d1HvK1 — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) February 23, 2018