Cade mentre caccia, ferito un 54enne in Valle di Ledro

L’uomo sarebbe scivolato mentre era appostato su un palco

Trento – Un uomo di 54 anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Trento.

L’uomo, un cacciatore, secondo le prime informazioni, era appostato su un palco sopraelevato per osservare gli animali nella zona del Pur, nota per le battute di caccia in valle di Ledro, quando sarebbe scivolato cadendo poi a terra. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 per i soccorsi. La dinamica è al vaglio dei carabinieri.

In breve

Dopo i casi di violenza dei giorni scorsi a Trento, anziano rapinato a Bolzano. Ha rapinato un anziano che aveva appena prelevato del denaro da uno sportello bancomat in centro a Merano, minacciandolo con un coltello che diceva di tenere in tasca. L’uomo, un ventinovenne di origini pugliesi, è stato rintracciato dai carabinieri poco dopo la denuncia giunta al 112. Aveva ancora con sé il denaro, ma non il coltello che, probabilmente, aveva solo finto di tenere in tasca per spaventare la vittima. È stato arrestato con l’accusa di rapina pluriaggravata e rinchiuso nel carcere di Bolzano.

Istituto agrario San Michele in festa. In occasione del 145/o anniversario dalla nascita, l’Istituto agrario di San Michele all’Adige, in Trentino, organizza due giorni di festa per far conoscere alla popolazione locale l’attività di formazione, ricerca e trasferimenti tecnologici effettuata dall’ente. L’evento inizierà sabato 9 novembre con una cerimonia su invito dedicata alla storia e al futuro dell’istituto, con approfondimenti sul rapporto con la comunità agricola trentina (ore 9). Seguirà l’intervento del presidente della Fondazione Edmund Mach (Fem), Andrea Segrè, la ‘lectio magistralis’ sul tema “Poesia del mondo: gli innesti tra meraviglia e fragilità”, a cura del poeta Davide Rondoni, e l’inaugurazione di una botte scolpita. Domenica 10, invece, avrà luogo una giornata di porte aperte, in cui sarà possibile visitare interamente il campus dell’istituto, che si estende su 14 ettari. Sono previste visite guidate, laboratori, attività dimostrative, giochi per bambini, aperitivi scientifici e degustazioni (a partire dalle ore 10).