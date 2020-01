Cade dalla seggiovia, paura per un bambino di 6 anni a Brentonico, molti interventi sulle piste

Gli adulti che erano con lui hanno tentato di trattenerlo, ma senza successo. Ad attutire la caduta, da sotto, due maestri di sci

Trento – L’inciente è avvenuto giovedì in seggiovia, alla Polsa di Brentonico. Accanto altri due minori e un adulto. All’improvviso, il bimbo di 6 anni della provincia di Verona è scivolato sotto la barra di protezione. L’uomo, un medico di Treviso, lo hanno afferrato per il bavero della giacca da sci, gridando e tentando di trattenerlo. Sotto, 5-6 metri di vuoto. Quel corpicino che penzolava dall’impianto è stato notato dagli altri sciatori.

Due maestri di sci si sono subito posizionati lungo la traiettoria della seggiovia. A quel punto il medico l’ha lasciato cadere. Temeva un principio di asfissia, c’ha raccontato. I maestri di sci sono riusciti ad attutire la caduta. Evitando conseguenze peggiori. Immediato l’intervento dell’équipe medica di Trentino Emergenza.

Il bimbo è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Trento. E’ ricoverato in chirurgia pediatrica, ma le sue condizioni non sono gravi.

In breve

Colpo allo store dell’Aquila Basket poi i ladri si sono calati, hanno aperto la porta e hanno fatto razzia nel magazzino retrostante. Sono spariti palloni, tute, magliette, canotte, tutti i cappellini, le scarpe da basket – per danni superiori ai 20 mila euro. I ladri hanno fatto sparire – togliendole dalle pareti dove stavano appese – anche alcune magliette storiche dei campioni della storia dell’Aquila – un immenso valore affettivo più che commerciale ma dal frigo è sparita persino una vecchia bottiglia di mirto, ricordo della prima partita in Sardegna.

Trento, diminuisce il numero di richiedenti protezione internazionale. Il taglio dei servizi di accoglienza deciso dalla giunta provinciale porta anche alla riduzione del personale.