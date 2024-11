Cade con il parapendio in Sicilia: muore bolzanino, grave la figlia

Markus Florian, esperto pilota di 57 anni, è precipitato con la figlia 30enne nei pressi di un’ex discoteca. Il decesso per arresto cardiaco dopo il ricovero a Messina

Bolzano – E’ morto per arresto cardiaco Markus Florian, un bolzanino di 57 anni, che poco prima delle 14 di mercoledì, è precipitato con il parapendio sul lungomare di Ponente, a Milazzo (Messina). Le sue condizioni al momento del ricovero in ospedale non sembravano gravi. La figlia trentenne, invece, si trova nel Policlinico di Messina in prognosi riservata. Ha riportato un profondo taglio al piede destro e i medici stanno cercando di non farle perdere l’estremità dell’arto inferiore. I due erano finiti rovinosamente su una vecchia struttura metallica dell’ex discoteca “Le cupole”.

L’incidente si è verificato nel primissimo pomeriggio, attorno alle 14. Forse causato da un raffica di vento che avrebbe fatto perdere il controllo della vela. I due originari del Trentino Alto Adige in vacanza in Sicilia assieme ad un gruppo di amici. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Messina e del distaccamento di Milazzo, gli uomini del 118, l’elisoccorso ed i carabinieri di Milazzo che in queste ore stanno ascoltando testimoni e e gli amici dei due feriti. Si cerca di ricostruire gli attimi precedenti alla tragedia, le condizioni meteo e quelle dello stesso parapendio. Florian era un pilota espertissimo di parapendio, un professionista che aveva partecipato a competizioni sportive e portava abitualmente clienti in voli tandem.