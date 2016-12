Cacciatore bellunese scivola e muore in un burrone

L’ncidente nella prima mattinata di sabato sul monte Toc, versante verso la Val Gallina. Morto un uomo di Belluno di 56 anni

Belluno – E’ morto dopo essere scivolato in un canale, un cacciatore bellunese. L’incidente è avvenuto sabato mattina mentre con altri due cacciatori si stava muovendo sul versante del Monte Toc che dà sulla Val Gallina. F.S., 56 anni, di Belluno, è scivolato ed è ruzzolato in un canale perdendo la vita per i traumi riportati.

Gli amici dell’uomo, hanno lanciato l’allarme al 118 attorno alle 8.30. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha individuato il luogo dell’incidente e ha sbarcato con un verricello tecnico di elisoccorso e il medico che ha potuto solamente constatare il decesso del cacciatore.