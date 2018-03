Prima cabinovia ‘trifune’ in Scandinavia: in funzione nell’estate 2019

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Progetto dell’altoatesina Leitner

NordEst – Leitner ropeways realizza la prima cabinovia trifune della Scandinavia, a Voss, in Norvegia. Un progetto che rientra nel piano di rinnovamento del famoso comprensorio escursionistico e sciistico di Monte Hanguren, promosso da Voss Resort AS e Voss Gondol AS con un investimento complessivo di 31 milioni di euro.

La scelta di un impianto di tipo trifune non segue solo l’attuale tendenza del momento, ma è dettata anche dalle particolarità morfologiche del luogo, che si contraddistinguono, nella parte iniziale del tracciato, per un notevole dislivello e per la necessità di sorvolare un’ampia zona residenziale.

Il nuovo impianto entrerà in funzione nell’estate 2019, sostituendo la precedente funivia va e vieni “Hangursbanen”, già dismessa da tempo. Il nuovo impianto sarà in grado di trasportare sino a 1.500 persone all’ora. Il viaggio dura solo sette minuti. La stazione funiviaria ospita anche quella degli autobus e quella dei treni.