Bypass Trento, via libera del Comune a protocollo sui lavori

Intesa da sottoscrivere con Rfi e Provincia per limitare impatto

Trento – La Giunta comunale di Trento ha approvato lo schema di protocollo d’intesa che sarà sottoscritto da Comune, Provincia e Rfi per la condivisione delle modalità organizzative dei cantieri della circonvallazione ferroviaria. L’obiettivo del testo – si apprende – è quello di mitigare l’impatto dei lavori, regolare i flussi di traffico e minimizzare le conseguenze sulla viabilità.

Si prevede anche la condivisione di un piano di monitoraggio. Lo schema, in sintesi, impegna Rfi a costituire un “focal point” per il monitoraggio ambientale e per il monitoraggio geo-strutturale, a verificare che nel progetto esecutivo redatto dall’appaltatore vengano previsti una serie di interventi di mitigazione atti a limitare l’inquinamento acustico e la diffusione di polvere (verificandone l’attuazione) e a proseguire la ricerca di possibili soluzioni tecniche da sviluppare che consentano una maggiore riduzione dell’impatto dei lavori.

Si prevede, poi, che nel progetto esecutivo sia approfondita e ottimizzata la logistica dei trasporti, mentre l’appaltatore dovrà dotarsi di un sistema di gestione ambientale delle attività di cantiere, valutare la possibilità di calmierare la distribuzione dei transiti dei mezzi di cantiere in alcune fasce orarie e l’utilizzo di nastri trasportatori come modalità di trasferimento privilegiata del materiale di scavo, oltre a predisporre un piano di monitoraggio delle vibrazioni in corso d’opera.

Al fine di limitare l’impatto dei cantieri sulle attività dei cittadini, le strade, le fermate degli autobus, le piste ciclabili, i parcheggi e tutti i sottoservizi esistenti saranno utilizzabili, per quanto possibile, anche durante la fase di costruzione. Il trasporto di materiale su gomma potrà avvenire solamente con automezzi nella classe “euro” più alta e con le superfici di carico coperte con telo, mentre dovranno essere concordate preventivamente eventuali limitazioni puntuali alla viabilità.