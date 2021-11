LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Bus studenti Primiero – Feltre strapieni con troppe persone in piedi: oltre al covid, c’è un rischio sicurezza?

Continuate ad inviare le vostre segnalazioni, sia positive che negative… Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi anche a: redazione@lavocedelnordest.it – via whatsapp al 349/2406614 o su telegram @NordestNordest

Primiero/Feltre – I disservizi di Trenitalia segnalati in queste ore nel Feltrino, non sono purtroppo isolati e interessano anche il Primiero. Ma in questi giorni sono molti anche gli addetti di Luxottica a ricordarci di segnalare le corse soppresse per l’assenza di autisti sulla linea Primiero – Agordo che costringono numerose famiglie a trasferte e sacrifici di non poco conto, con l’inverno che bussa alle nostre porte.

Sabato mattina 6 novembre, sono stati invece gli studenti primierotti a segnalarci che “sui bus di linea provenienti dal Bellunese, ci sono troppe persone a bordo (senza distanziamento, vedi foto ndr), con inevitabili rischi legati al covid, ma anche e soprattutto con problemi di sicurezza dei passeggeri che da Feltre arrivano a Primiero nel primo pomeriggio (o il contrario di prima mattina), senza alcuna possibilità di trovare un posto a sedere. L’abbonamento però – ci fanno notare i giovani studenti -. viene fatto pagare per intero da Trentino Trasporti”.

Il problema delle corse Feltre Primiero è noto ormai da tempo – prima ancora dell’emergenza covid -, anche agli amministratori locali, oltre che a Trentino Trasporti. Ci si chiede a questo punto, quando si potrà trovare una soluzione con corse supplementari almeno negli orari scolastici per evitare il rischio di possibili contagi covid o peggio di incidenti a bordo?

E’ normale che 14 passeggeri restino in piedi su una corsa scolastica da Feltre a Primiero? Quale è il limite tra sicurezza e servizio pubblico, in un tratto stradale caratterizzato in questo periodo da cantieri e rallentamenti (Viadotto Schenèr)?

Le immagini che ci hanno inviato i nostri studenti al rientro da Feltre, documentano la situazione sia all’andata che al ritorno. L’auspicio è che Trentino Trasporti – da sempre sensibile alle segnalazioni che arrivano dalle valli – possa trovare quanto prima una soluzione, emergenza green pass permettendo, ma soprattutto con la preziosa collaborazione dei molti autisti del servizio pubblico locale, che svolgono quotidianamente un servizio essenziale.