LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Perchè i bus di linea non arrivano fino a Prade, dopo la parziale chiusura della strada?

Inviate le vostre segnalazioni dai comuni del territorio. Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi anche a: redazione@lavocedelnordest.it – via whatsapp al 349/2406614 o su telegram @NordestNordest

Prade (Trento) – La nostra lettrice Carmen ci segnala un pesante disagio per i residenti ma anche per i turisti, dopo la parziale chiusura della strada all’inizio del paese di Prade, nel Comune di Canal San Bovo.

“Le tratte delle corriere nella zona di ‘sora i ardeni’, ora con la strada chiusa a Prade, non arrivano più in paese, ma terminano a Cicona. Si tratta di un notevole disservizio secondo molti residenti e turisti, per chi prende il bus per lavoro ma anche per anziani, che devono recarsi da qualche parte.

La chiusura della strada è all’inizio del paese, quindi il bus di linea potrebbe tranquillamente arrivare in piazza a Prade (basterebbe richiedere un semplice divieto di sosta per garantire lo spazio necessario per le manovre). Durante la stagione, il trasporto pubblico è davvero un servizio utile – conclude Carmen – e l’auspicio è che venga ripristinato al più presto”.

L’auspicio di molti in zona, è che le restrizioni al traffico all’inizio del paese di Prade (SP239 dir) e le relative problematiche stradali, possano essere risolte prima della stagione estiva. Si tratta certamente di un disagio importante per la comunità locale che merita di essere affrontato quanto prima.

La Redazione