Bus fuori strada in Germania: muore la trentina Cristina Pavanelli, altri feriti gravi

L’incidente è avvenuto in autostrada. Forse un colpo di sonno all’origine dello schianto

NordEst – E’ un’italiana di 63 anni, Cristina Pavanelli, di Baselga del Bondone (Trento), la vittima dell’incidente avvenuto in Germania sull’autostrada A9, nei pressi di Lipsia, in cui sono rimaste gravemente ferite altre nove persone fra cui l’autista.

La donna era a bordo di un pullman Flixbus che si stava dirigendo da Berlino verso Monaco e che è uscito di strada rovesciandosi.

Cristina Pavanelli (nella foto da fb) era a Berlino per assistere alla finale di Champions League di pallavolo.

Con lei sul pullman si trovavano anche i due figli, rimasti anch’essi feriti, ma che non risultano non in pericolo di vita.

Pavanelli era una grande appassionata di pallavolo e stava rientrando a Trento dopo aver assistito a Berlino alla finale di Champions League tra Civitanova Marche e Kazan. “Complimenti bravissima Lube” è stato il suo ultimo messaggio postato su Facebook.

Secondo un portavoce della polizia tedesca, l’autobus è uscito di strada ribaltandosi e senza coinvolgere altri mezzi, forse a causa di un colpo di sonno dell’autista.

La compagnia di bus Flixbus ha istituito un numero di emergenza per le chiamate dei parenti delle vittime, che risponde altelefono 0800 30013730. Domenica in serata, ha diramato un comunicato in cui dice: «Ai parenti ed ai passeggeri coinvolti va tutta la nostra vicinanza e comprensione».

