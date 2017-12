Bus domenicale, la scommessa nelle Valli trentine: dal Primiero alla Vigolana

Sono ancora troppi i pendolari con mezzi privati. La Provincia vuole invertire la rotta. Record negativi per Vigolana e Terlago. Dal 7 al 10 dicembre operativo a Primiero anche il servizio Skibus gratuito (orari)

Trento – Sono 16 le nuove corse che dal 10 dicembre andranno a rafforzare il trasporto pubblico locale in Primiero-Vanoi, Vigolana, Cavedine, Garniga-Aldeno nei giorni festivi in aggiunta alle 3 già attivate il 5 novembre scorso in Valle dei Mocheni.

E’ questa la novità annunciata dall’assessore alle infrastrutture e ambiente Mauro Gilmozzi, il dirigente dei trasporti pubblici Roberto Andreatta e la presidente di Trentino trasporti Monica Baggia ai sindaci delle località coinvolte.

“L’obiettivo è quello di potenziare il trasporto pubblico – ha sottolineato l’assessore Gilmozzi – affinché i cittadini possano servirsene e pensando non solo alla città ma anche ai centri periferici e in particolare a chi di questo servizio ne ha veramente bisogno non solo durante la settimana lavorativa ma anche la domenica. Si tratta di un primo tassello di potenziamento dei mezzi per migliorare i collegamenti tra centro e periferia. Il trasporto pubblico rappresenterà sempre di più un fattore di qualità e attrattività dei territori, elementi che valgono non solo per i turisti, ma anche per i nostri cittadini, che presidiano territori periferici ma che senza adeguata copertura dei servizi si trovano in difficoltà”. “Abbiamo pensato di attivare il trasporto extraurbano festivo in alcune zone come la Vigolana e nel Primiero dove non c’era e potenziarlo in altre. Si tratta di una riorganizzazione del servizio che sostanzialmente non produce costi aggiuntivi. E’ una scommessa che parte dal presupposto che se offriamo servizi possiamo pensare che la domanda di trasporto pubblico aumenti” ha spiegato la presidente di Trentino trasporti Monica Baggia.

Nelle Valli di Primiero e Vanoi saranno 10 le nuove corse che andranno a rafforzare i collegamenti tra Fiera di Primiero, Caoria, San Martino di Castrozza e Feltre. Nell’Altopiano della Vigolana le 4 nuove corse potenzieranno i collegamenti tra Centa e Trento, passando tra gli abitati di Vattaro, Bosentino e Vigo Vattaro. Una nuova corsa alle 17 partirà invece da Trento per collegare Vigo Cavedine passando da Monte Terlago, Covelo, Ciago, Vezzano e Cavedine. Infine un pullman alle 8.27 collegherà Garniga Vecchia, Garniga Terme, Aldeno e Trento.

Nel dettaglio le nuove corse:

Primiero Vanoi

ore 6.10 Fiera di Primiero – Imer – Canal S.Bovo – Caoria con arrivo ore 6.45

ore 6.50 Caoria – Canal S.Bovo – Imer – Fiera di Primiero con arrivo ore 7.25 (con coincidenza a Busarel per Feltre)

ore 13.00 Fiera di Primiero – Imer – Canal S.Bovo – Caoria con arrivo ore 13.35

ore 15.00 Caoria – Canal S.Bovo – Imer – Fiera di Primiero con arrivo ore 15.35 (con coincidenza a Busarel per Trento e Feltre)

ore 18.00 Fiera di Primiero – Imer – Canal S.Bovo – Caoria con arrivo ore 18.35 (con coincidenza a Busarelo da Feltre)

ore 18.40 Caoria – Canal S.Bovo – Imer – Fiera di Primiero con arrivo ore 19.15

ore 7.25 Fiera di Primiero – Siror – S. Martino di Castrozza con arrivo ore 7.53

ore 9.30 S. Martino di Castrozza – Siror – Fiera di Primiero con arrivo ore 9.58

ore 10.00 Fiera di Primiero – Imer – Busarel con arrivo ore 10.12

ore 10.12 Busarel – Imer – Fiera di Primiero con arrivo ore 10.24

Altopiano della Vigolana

Ore 8.25 Centa – Vattaro – Bosentino – Vigo Vattaro – Trento con arrivo ore 9.20

ore 12.30 Trento – Vigolo Vattaro – Bosentino – Vattaro – Centa con arrivo ore 13.20

ore 13.30 Centa – Vattaro – Bosentino – Vigo Vattaro – Trento con arrivo ore 14.25

ore 17.30 Trento – Vigolo Vattaro – Bosentino – Vattaro – Centa con arrivo ore 18.20

Cavedine

ore 17.00 Trento – Terlago – Monte Terlago – Covelo – Ciago – Vezzano – Cavedine – Vigo Cavedine con arrivo ore 18.02

Garniga Aldeno

ore 8.27 Garniga Vecchia – Garniga Terme – Aldeno – Trento con arrivo ore 9.15

Il servizio skibus a Primiero

Dal 7 al 10 dicembre operativo lo Skibus gratuito.