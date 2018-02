“Burian” e i record di febbraio: -21 a Grigno, -24 al lago Calaita, -25 al Sass Pordoi, -32 tra Brennero e Resia, possibili nevicate da giovedì

Connect on Linked in

Le temperature a NordEst, con l’arrivo della corrente d’aria polare, sono in caduta libera fno a mercoledì. Migliora tra giovedì e venerdì

di Ervino Filippi Gilli

Dolomiti – Due semplici domande: E’ freddo? Si, sicuramente fa freddo. E’ normale che sia così freddo alla fine di Febbraio? No, anche se in alcuni anni un freddo del genere si era verificato. Giusto per ricordare alcuni fenomeni del mese di Febbraio a San Martino di Castrozza: nel 1932 si registrarono venti giorni con temperature minime inferiori a -10°C, nel 1956 i giorni con temperature inferiori ai – 15°C furono 23 consecutivi (la minima fu di – 22°C), nel 1970 dal 25/2 al 13/3 la temperatura minima rimase sempre sotto i – 10°C.

Se scrivessi ora che il freddo che stiamo patendo ora è dovuto all’innalzamento delle temperature, qualcheduno potrebbe pensare che mi si siano ghiacciati i neuroni: però è così. Il problema del riscaldamento climatico non è solo la generale tendenza all’aumento delle temperature (che credo sia un dato accettato da tutti) ma il ripetersi di fenomeni estremi che possono essere sia i forti temporali, che le ondate di calore ma anche la repentina variazione nella temperatura.

Solo per esemplificare il fenomeno: sabato in Val Canali alle undici e trenta del mattino il termometro della stazione meteo registrava +9.90°C: pareva di essere alla fine di marzo, con la neve che si scioglieva anche nelle zone più riparate. Oggi, alle 7.00 la temperatura è di – 14.70°C: un crollo di quasi 25°C in una giornata.

E non meglio va nelle altre località della valle di cui abbiamo i dati:

Stazione e quota 24/02 T. Massima 26/02 T. Minima Escursione Pradidali (Cant del Gal 1226) + 9,90 – 14,70 24,60 San Martino (1470) + 6,50 – 22,00 28,50 Tognola (2147) + 3,50 – 19,40 22,90 Fiera di Primiero (713) +11,60 – 11,80 23,40 Caoria (8,32) + 10,20 – 11,90 22,10 Canal San Bovo (750) + 10,20 – 11,60 21,80 Mezzano (640) + 14,40 – 11,50 25,90 Lago di Calaita (1605) + 6,10 – 22,40 28,50 Passo Rolle (2012) + 5,40 – 21,50 26,90 Tonadico (Castrona 1045) + 8,40 – 14,30 23,10

La situazione in Trentino Alto Adige

Riva di Tures, in Valle Aurina, si è svegliata questa mattina a -23 gradi. Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, gli zero gradi saranno superati oggi solo nel fondovalle dell’Adige tra Merano e Salorno, mentre in tutto il resto della provincia regnerà il gelo. Su Cima Libera, a 3.400 metri di quota sulla cresta di confine tra Brennero e Passo Resia, la minima della scorsa notte era di -31 gradi ad un passo dal record storico assoluto di -32 gradi.

Dopo le nevicate di domenica, in Trentino è tornato il sole, ma le temperature sono in picchiata, con un calo di una decina di gradi. Le minime sono tutte sotto lo zero e poche delle massime ci si avvicinano, mentre molte sono state registrate sotto zero.

I picchi di freddo si sono registrati in quota confermano gli appassionati rilevatori dell’associazione MeteoTriveneto: a Vermiglio, con -23,2 gradi, a Peio, con -22,2, al ghiacciaio del Mandrone, a Passo Rolle con -21,5 gradi, con -20,9, a Campitello con -20,5, alla diga Careser con -22,9 gradi, al lago di Calaita, con -20,1, in Val d’Ambiez, con -20 gradi, a Passo Costalunga con -20,7 gradi, al Monte Ruioch con -20,6 gradi, al Monte Grostè con -21,5 gradi, a Grigno (Barricata) con -21,1, a Daone con -20,2, alla Cima Paganella con -20.

Le temperature nel Bellunese

Stazione e quota 24/02 T. Massima 26/02 T. Minima Escursione Feltre (267) + 13,70 – 9,50 23,20 Malga Ciapela (1465) + 8,70 – 17,90 26,60 Cortina (Ra Valles 2615) + 1,30 – 22,90 24,20 Passo Falzarego (2105) + 6,00 – 20,40 26,40 Agordo (578) + 11,50 – 9,60 21,10 Santo Stefano di Cadore (895) + 7,50 – 16,20 23,70 Belluno (aeroporto 376) + 12,50 – 9,90 22,40

In Pianura Padana si fa sentire il freddo

Chiaramente non con le stesse escursioni della montagna, ma credo che i meno 4 di Venezia siano paragonabili (almeno come sensazione) ai notri -10:

Stazione e quota 24/02 T. Massima 26/02 T. Minima Escursione Venezia 9,70 -4,20 13,90 Verona (aeroporto) 10,90 – 5,50 16,40 Treviso 13,20 – 6,70 19,90

Tra le stazioni che in assoluto ha segnato, fino ad ora, le temperature più basse nell’area dolomitica, c’è quella della stazione di arrivo della funivia del Passo Pordoi.

Sasso Pordoi (2967) – 1,30 – 25,30 24,00

Cosa aspettarci per i prossimi giorni? Sicuramente ancora alcune giornate fredde e poi sbalzi nella temperatura che potrebbero causare problemi alle colture agricole: se infatti la temperatura va aumentando, alla stessa stregua si allungano i periodi vegetativi delle piante (il ciclo produttivo inizia prima). Ma se le cellule all’interno delle gemme cominciano a riprodursi si verifica, come l’anno scorso, una gelata tardiva, ecco che il ricaccio annuale viene bruciato dal freddo e si ha la perdita nella produzione agricola. Conseguenza per i consumatori? l’Aumento dei prezzi. C’è poco da stare allegri anche se fuori è una bellissima giornata.

Le previsioni meteo

Arpav Dolomiti Meteo conferma fino a martedì sul NordEst, aria estremamente fredda ed a tratti umida da Est, in scorrimento sul bordo orientale di un’alta pressione che si posizionerà tra Islanda e Norvegia. Mercoledì, pur persistendo la massa d’aria gelida sul Nord Italia, si esaurirà l’afflusso di tale massa da Est. Giovedì il lento avanzare di una modesta saccatura dal medio Atlantico causerà l’afflusso da Sud-Ovest di aria molto più mite e umida, che porterà un lieve peggioramento giovedì, di stampo pienamente invernale a causa della massa d’aria gelida preesistente. Venerdì continuerà tale afflusso mite, con ritorno a condizioni termiche più consone per il periodo. Fenomeni particolari: Fino a giovedì temperature molto al di sotto della media.

