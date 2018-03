Burian 2 in arrivo: 10 giorni da brivido

Torna il gelo di Burian. Una maestosa discesa di aria gelida colpirà quasi tutto il continente

NordEst – Da domenica sera, – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – un campo di alta pressione si posizionerà nei pressi della Scandinavia, favorendo l’afflusso di masse d’aria gelide che in moto retrogrado dalla Russia raggiungeranno tutte le nazioni centrali del continente.

Burian 2 imperverserà su gran parte dell’Europa per parecchi giorni. Il vecchio continente entrerà in un prolungato periodo gelido e nevoso. Temperature al suolo abbondantemente sotto lo zero si registreranno in Svizzera, Austria, Germani, Ceco-Slovacchia, Francia e tutte le nazioni orientali. La neve cadrà fino in pianura e almeno fino a fine marzo e per il periodo pasquale. E l’Italia non sarà da meno”.

Insomma, anche l’Italia farà parte di questa nuova fase perturbata e molto fredda. Già nel corso del prossimo weekend una bassa pressione sul mar Tirreno si muoverà con moto anomalo verso il Nordest, attirando il Burian 2 che nei giorni successi dilagherà sul nostro Paese in maniera graduale, ma incisiva.

Neve sulle Dolomiti da giovedì sera

MeteoTrentino prevede per giovedì fitta ed estesa copertura nuvolosa con precipitazioni moderate o forti diffuse nel pomeriggio e in serata, e nevicate inizialmente oltre 1400 m, in calo a 1000 m circa. Venerdì precipitazioni residue nelle prime ore della giornata, in seguito più asciutto con parziali schiarite. Nel fine settimana cielo in prevalenza coperto con probabili precipitazioni sparse, nevose oltre 1000-1200 m. Lunedì poco soleggiato.

Arpav Dolomiti Mneteo prevede per giovedì tempo in peggioramento fino a perturbato, con cielo da nuvoloso/molto nuvoloso a coperto e fenomeni via via più estesi col passare delle ore. Clima piuttosto freddo di giorno, con limitata escursione termica giornaliera.

Precipitazioni. Nella notte assenti (0%); in mattinata in estensione dalle Prealpi occidentali verso Est, prima deboli e sparse, ancora del tutto sporadiche sulle Dolomiti (30/50%), poi tra le ore centrali e il pomeriggio/sera diffuse (80/100%), moderate su Prealpi e Dolomiti meridionali, perlopiù deboli su Dolomiti centro-settentrionali. Quota neve dapprima a 1100/1300 m, in calo al pomeriggio/sera fino a 900/1100 m, localmente a quote inferiori, specie in qualche valle in funzione dell’intensità.

Temperature. In calo in quota; nelle valli minime in aumento e massime in calo. Su Prealpi a 1500 m min -1°C max 0°C, a 2000 m min -5°C max -3°C. Su Dolomiti a 2000 m min -5°C max -2°C, a 3000 m min -9°C max -7°C. Venti. Nelle valli deboli meridionali; in quota moderati/tesi da Sud-Ovest, a 15-30 km/h a 2000 m, 30-45 km/h a 3000 m.

Venerdì 16. Fino al primo mattino probabile maltempo, specie sulle Dolomiti. In giornata attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità con schiarite temporaneamente ampie, ma con possibile attività cumuliforme pomeridiana, specie su Prealpi, e nuovo aumento della nuvolosità in serata. Clima diurno più mite.

Precipitazioni. Fino al primo mattino precipitazioni ancora a tratti diffuse, specie su Dolomiti, in sensibile attenuazione su Prealpi, specie occidentali (60/80%), con neve a 900/1100 m, localmente più bassa in qualche valle nella notte, poi in rialzo a fine evento. Da giovedì saranno possibili mediamente 20/35 mm su Prealpi e Dolomiti meridionali, 10/25 mm su Dolomiti centro settentrionali, con altrettanti cm di neve fresca oltre i 1500/1600 m. In giornata non sarà da escludere qualche locale rovescio (30/40%), specie su Prealpi, eventualmente nevoso a 1500/1700 m.

Temperature. In rialzo, anche sensibile nei valori massimi. Su Prealpi a 1500 m min -1°C max 5°C, a 2000 m min -4°C max 1°C. Su Dolomiti a 2000 m min -4°C max 1°C, a 3000 m min -8°C max -7°C. Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile; in quota deboli meridionali, a 5-10 km/h a 2000 m, 5-15 km/h a 3000 m.

Sabato 17. Tempo che diverrà nuovamente perturbato con cielo molto nuvoloso o coperto e fenomeni anche diffusi, specie al pomeriggio/sera, a tratti moderati, con neve in calo da 1100/1300 m a 600/900 m nella notte. Clima più freddo.

Domenica 18. Fino al mattino probabile debole maltempo, con neve in calo a tutti i fondovalle dolomitici e a 400/600 m sulle Prealpi, ma con fenomeni in esaurimento. In giornata il cielo si manterrà perlopiù nuvoloso, ma i fenomeni saranno poco probabili ed eventualmente molto deboli. Clima freddo per la stagione.