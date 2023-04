Buona Pasqua 2023, gli Auguri del Vescovo Tisi: “A tutti voi arrivi la forza della Pasqua che ci invita a credere nell’amore” (VIDEO)

Pasqua 2023 in Trentino

Trento – “In queste tragiche ore per l’umanità, ancora una volta il Risorto entra nelle nostre case e ci dice: ‘Pace a voi’. Ancora una volta l’Uomo della Croce, con il suo morire abbracciando il nemico, diventa per noi una prospettiva di speranza. Ancora una volta abbiamo la possibilità di rilanciare la vita, ripartendo dall’accoglienza, dal perdono, dall’inclusione. A tutti voi arrivi la forza della Pasqua che ci invita a continuare a credere nell’amore. Nonostante tutto, non c’è alternativa all’amare. Buona Pasqua”. Così l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi, nel consueto video-messaggio pasquale.

Sabato Santo (8 aprile) monsignor Tisi presiede alle ore 21.00 in cattedrale la Veglia pasquale, la celebrazione più solenne dell’anno liturgico. In essa la Chiesa, anche attraverso una ricca simbologia (la benedizione del fuoco, l’accensione del cero simbolo di Cristo, la benedizione dell’acqua) proclama la risurrezione di Gesù dalla morte. In tutta la Diocesi saranno complessivamente nove i catecumeni adulti (3 in cattedrale, 2 a Cognola, 2 ad Ala, 1 a Trento Nord e 1 a Mezzocorona) che riceveranno il dono del battesimo durante la Veglia pasquale. Domenica di Pasqua (9 aprile) in cattedrale il vescovo Lauro presiederà il pontificale alle ore 10.00.