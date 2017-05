Buona Festa della Mamma, ecco come cambiano i tempi: dagli hobby al lavoro fino agli acquisti online

Connect on Linked in

Il 14 maggio è la Festa della Mamma, ecco una ricerca sulle mamme italiane tra 25 e i 45 anni realizzata da Privalia Watch – il laboratorio interno di ricerche e analisi di mercato del principale outlet online di moda e lifestyle – coinvolgendo un campione di clienti-mamme

NordEst – Come fanno le mamme francesi a fare tutto? A conciliare lavoro, famiglia e allure? E come fanno le danesi a mantenere sempre quell’approccio zen e a preservare l’arte della hygge e della loro calda accoglienza?

Partendo dal successo dei libri “Il metodo maman” e “ll metodo danese per crescere bambini felici”, ecco un rapporto che mette a confronto le nostre abitudini con quelle di francesi e danesi.

L’IMPORTANZA DEL TEMPO LIBERO, DELLA CURA DI SÉ…E DELLO SHOPPING

La gravidanza, si sa, è un periodo speciale e delicato, in cui ci si prepara a diventare mamma. E’ giusto mantenere degli spiragli per sé, per delle coccole come make-up, massaggi e shopping? Assolutamente sì ha risposto il campione (50% dei consensi). Una scelta che molto accomuna le mamme italiane a quelle francesi, come ben ben descritto ne “Il metodo maman”.

Nei fatidici 9 mesi, c’è chi preferisce puntare soprattutto al benessere (36%), mentre solo il 14% rinuncia ai piccoli vizi. Come momento di relax, una delle preferenze durante la gravidanza è una cena romantica con il partner (46%), seguita da una divertente uscita con le amiche (34%). Il restante 20% preferisce trascorrere il tempo libero riposando.

E con l’arrivo dei bimbi in casa? Il tempo libero, è innegabile, si riduce drasticamente. E si ricorrre allo shopping online che ha semplificato la vita del 98% delle mamme intervistate. In particolare le italiane apprezzano dell’e-commerce il risparmio di denaro (58%), la comodità di ricevere i prodotti a casa (23%) e il risparmio di tempo (19%).

SÌ ALLE CONCESSIONI, NO ALLE VACANZE SENZA FIGLI

Se le mamme italiane risultano vicine alle “colleghe” europee, francesi in primis, per la cura di sé e la voglia di valorizzare la loro femminilità, diversa è invece la concezione delle vacanze dove il 45% del campione dichiara di trascorrere le vacanze in famiglia.

Il 22% vede nel weekend di coppia senza figli un bel modo per staccare la spina, mentre il restante 33% afferma di volere attendere qualche anno in più, prima di lasciare i bimbi a casa con tate o nonni.

IL GIOCO ALL’ARIA APERTA E I DIVERTIMENTI DI UNA VOLTA

In un’epoca in cui i figli hanno giornate occupate tra compiti, attività formative e sportive, le mamme italiane cercano di equilibrare impegni e tempo libero dei bambini. Dall’indagine condotta da Privalia: sì alle attività extra scolastiche (25%), ma con misura. Largo spazio al gioco: libero, all’aria aperta, sfruttando al massimo i parchi cittadini (40%) o in casa (35%).

Nel gioco, però, si sente l’intervento dei genitori. A differenza dei danesi, che fortemente appoggiano l’autonomia nel gioco dei bambini, le mamme italiane amano prendere parte alle loro attività ludiche.

Giochi amatissimi risultano essere quelli di una volta, apprezzati nell’86% dei casi. Il nascondino guida la classifica dei “giochi vintage” con l’80% dei consensi. Segue, a grande distanza, 1, 2,3 stella, amato dal 20% del campione.

Anche le favole tradizionali mantengono il loro fascino. Tra nuovi e avventurosi personaggi della TV e dei fumetti, i bambini amano ancora le storie fantastiche che hanno accompagnato l’infanzia delle loro mamme: Cappuccetto Rosso guadagna il 38% dei consensi, i Tre Porcellini il 34%, Cenerentola il 19% e Pollicino chiude con il 9%.

TUTTI AI FORNELLI, TUTTI PRONTI A DARE UNA MANO

Due punti importanti su cui si confrontano il metodo francese e quello danese riguardano la preparazione del cibo e la partecipazione, anche dei più piccoli, nelle pratiche di decoro della casa e nelle piccole faccende domestiche.

Le mamme italiane clienti di Privalia amano coinvolgere i loro bambini in cucina. Quasi un plebiscito, con l’85% dei pareri a favore. No, dunque, a menu differenziati: a tavola – superato lo svezzamento – si mangia tutti la stessa cosa.

Sorprendentemente i bimbi italiani sono chiamati in causa anche nelle piccole faccende di casa, nell’80% dei casi. Uno spirito di squadra e di cooperazione che ci avvicina alle mamme danesi.

ACQUISTI ONLINE, GLI ALLEATI DELLE MAMME ITALIANE

Tra le categorie di prodotto acquistate maggiormente per i propri figli, le mamme clienti di Privalia prediligono l’abbigliamento, seguito dai giochi e le calzature. Le italiane sono comunque esperte di shopping anche di altri settori, districandosi con scioltezza tra campagne e offerte: nel 47% dei casi le mamme comprano per sé tanto quanto per i figli.

Le mamme delineate dalla survey sono quindi delle very digital mums, perfettamente a proprio agio con acquisti in mobilità, app, consultazioni di siti e aggiornamenti in tempo reale. Lo dichiara il 92% del campione, con una crescita del 10% in termini di approccio “digital oriented” rispetto al 2016.