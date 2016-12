Vicenza - Da mercoledì 21 dicembre a sabato 24 dicembre in piazza delle Erbe sarà a disposizione dalle 10.30 alle 19 CentoxCento Fatto a Mano con una speciale edizione natalizia. Il mercatino di artigianato, design, illuminazione, remake e prodotti handmade, abbigliamento, bigiotteria, borse e accessori vari a basso impatto ambientale con particolare attenzione ai materiali utilizzati e alla loro provenienza. L’iniziativa è curata dalle associazioni Come un Incantesimo e Centro Storico Città del Palladio in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info: comeunincantesimo@gmail.com, cittadelpalladio@gmail.com

Fino a sabato 24 dicembre, dalle 8 alle 22 in piazza De Gasperi Il Circo delle Pulci, mercatino vintage e dell’artigianato creativo. Si potranno trovare oggetti di collezionismo e hobbistica del passato, ad articoli di abbigliamento e accessori per la casa. L’edizione natalizia proporrà anche addobbi per l’albero di Natale. L’iniziativa è curata dall’Associazione Culturale Pandora (tel. 3470802580) in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info: Associazione Culturale Pandora tel. 3470802580 – associazioneculturalepandora@gmail.com

Tutti i giorni, fino a domenica 8 gennaio 2017, dalle 9 alle 21 il mercatino “Magico Natale” offrirà oggetti di vario genere esposti in caratteristici chalet in legno distribuiti lungo corso Fogazzaro, via Cesare Battisti e corso Palladio, a cura dall’associazione dei commercianti “Vivere Fogazzaro Vicenza” con l’assessorato alla partecipazione.

In programma sabato 24 dicembre, alle 15.30, Arte del sorridere con il prestigiatore Andrea Cappelletto. A cura Associazione Vivere Fogazzaro Vicenza in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Corso Fogazzaro, via Cesare Battisti, corso Palladio

Info: goldlion66@gmail.com

L’Associazione Le Vetrine del Centro Storico in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione propone “Natale con le Vetrine”. Giovedì 22 e venerdì 23 dicembre Babbo Natale con due folletti saranno in corso Palladio e nelle vie adiacenti dalle 15.30 alle 18. Info: vetrinecentrostorico@gmail.com

“Santa claus is coming to town – Babbo Natale arriva a Vicenza” è l’iniziativa in programma sabato 24 dicembre che porterà in centro storico corpi bandistici vicentini che sfileranno tra le 16 e le 17 lungo corso Palladio partendo da piazza Matteotti per poi raggiungere corso Fogazzaro. Evento curato da 2A Eventi e spettacolo. Informazioni: 3474595872

La consueta “Fiera prenatalizia” aprirà i battenti nelle piazze del centro storico mercoledì 21 per proseguire giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 dicembre per tutta la giornata, a cura Comune di Vicenza (tel. 0444 221978).

Il Trenino di Natale percorrerà le vie del centro storico il sabato, la domenica e i giorni festivi fino all’8 gennaio, dal primo pomeriggio fino a sera. Transiterà per piazza Castello, corso Palladio, contra’ Santa Barbara, piazza dei Signori, contra’ Cavour, corso Palladio, contra’ Porti, contra’ Riale, corso Fogazzaro, contra Cesare Battisti, contra’ Garibaldi, piazza Duomo, contra’ Vescovado e piazza Castello, con fermate in piazza Castello, piazza dei Signori e corso Fogazzaro. Il biglietto costa 2,5 euro; sono previste agevolazioni per le famiglie numerose con corse gratis per il terzo figlio e quelli successivi. L’iniziativa è curata dall’assessorato alla semplificazione e innovazione con il gestore Lino Cavaliere, della ditta Gomma Magica.

Musei aperti lunedì 26 dicembre (chiusi il 25 dicembre)

La Basilica palladiana rimarrà aperta in via eccezionale, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, il 23 – 24 – 26 dicembre con la possibilità di vedere la loggia e il salone, al primo piano, e la terrazza.

Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati (con la mostra “Ferro, Fuoco e Sangue! Vivere la Grande Guerra”) e Museo Naturalistico Archeologico saranno aperti come d’abitudine dalle 9 alle 17 (ultima entrata 16.30), ma saranno visitabili anche lunedì 26 dicembre.

L’Itinerario Belliniano consentirà di vedere tre dipinti di Giovanni Bellini: il Crocifisso Niccolini di Camugliano (in prestito dalla Banca Popolare di Vicenza) a Palazzo Chiericati (sale del pianterreno dell’ala cinquecentesca) visibile fino al 29 gennaio 2017; la Trasfigurazione di Cristo (in prestito dal museo Capodimonte di Napoli) a Palazzo Leoni Montanari fino all’8 gennaio 2017; il Battesimo di Cristo nella chiesa di Santa Corona esposto in via permanente.

Il Museo del Risorgimento e della Resistenza (orario: 9-13 e 14.15-17; ultima entrata 16.30) sarà aperto anche lunedì 26 dicembre 2016 (chiuso: domenica 25 dicembre e 1 gennaio).

La chiesa di Santa Corona (orario: 9-12 e 15-18), il 24 dicembre sarà visitabile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 (riapertura 17.30 per Santa Messa). Sarà inoltre accessibile in via straordinari lunedì 26 dicembre (chiuso: domenica 25 dicembre e 1 gennaio).

Informazioni: www.museicivicivicenza.it

Mostre

Fino a domenica 8 gennaio 2017, “Natale degli artisti”, terza mostra d’arte di artisti della provincia e della Diocesi di Vicenza nella sala dei Sette Santi Fondatori di Santa Maria di Monte Berico (dal lunedì al venerdì su appuntamento tel. 0444 559411; sabato, domenica e festivi ore 8 – 12.30 e 15 – 19. Inaugurazione sabato 17 dicembre alle 17. A cura UCAI – Unione Cattolica Artisti Italiani “Beato fra Claudio Granzotto”. Info: UCAI tel. 3355410604 – ucai.vicenza@gmail.com

Fino a domenica 8 gennaio in contra’ Piancoli 14 “Lungo le vie d’acqua”, mostra collettiva di acquerello dell’Associazione “Pittori in acqua”, a cura di Artù-Artisti Uniti. Orario: da martedì a domenica 15.30-19.30. Chiuso: 25 dicembre e 1 gennaio. Sabato 31 dicembre 15.30 – 18, 26 dicembre, 2 e 6 gennaio 15.30 – 19.30.

Eventi

Giovedì 22 dicembre, alle 16 concerto degli auguri di Natale con il pianista Alberto Masetto e il soprano Cecilia Rizzetto alle Gallerie d’Italia, Palazzo Leoni Montanari, contra’ Santa Corona. A cura Società Dante Alighieri in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione.

Sabato 24 dicembre, alle 23 “Elevazioni musicali: musica sacra del tempo di Avvento e Natale”. Concerto nella Notte Santa con il Coro Pierluigi da Palestrina – direttore Rossella Vicentini – nella chiesa di San Filippo Neri. A cura Associazione Musicale “Amici dell’Organo” in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione. Info: www.padrifilippinivicenza.it – sanmarcello@parrocchia.vicenza.it

