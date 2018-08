Buon Ferragosto 2018: l’ostrica sposa la burrata sulle tavole degli chef

Print This Post

Un must il cocktail a base di anguria ma anche zuppe fish&fruit. Picnic per molti italiani

NordEst – Ferragosto con l’incognita maltempo, ma con qualche certezza a tavola: non potrà mancare l’anguria, se non in versione ”caprese” abbinata alla mozzarella certamente nei cocktail, col rosso a celebrare la festa delle feste estive.

A Positano mercoledì, i fuochi d’artificio a mare in onore di Santa Maria Assunta possono essere ammirati dalla terrazza del ristorante “La Serra” 1 stella Michelin, dove lo chef resident Luigi Tramontano propone a cena: Ostrica con burrata e lampone; Il profumo di mare; Ravioli di grano arso con cacio e pepe di Timut, scampi e gel di Juzu; Dentice in succo di pomodoro ed infuso di alghe; Sorbetto di anguria con spuma di cioccolato bianco e lime; Sfera di melanzane al cioccolato con gelato alla cannella.

Per festeggiare la giornata di Ferragosto, l’Hotel Eden di Roma, membro della Dorchester Collection, proporrà un cocktail signature creato per la festa estiva dal bar manager Gabriele Rizzi, a base di anguria, e una leggera e saporita “Zuppa d’avocado con gamberi” ideata dall’Executive chef Fabio Ciervo, una stella Michelin. “The Pink Thing”, il drink ideato dal Bar Manager Gabriele Rizzi, da assaggiare presso Il Giardino Bar, si ispira al frutto più amato e dissetante dell’estate, l’anguria. A base di Tequila Herradura blanco, centrifugato di anguria, acqua al miele e agrumi dell’Eden è perfetto per un rinfrescante aperitivo al tramonto.

La “Zuppa d’avocado con gamberi”, a base di avocado, gamberi, cetriolo e sedano,a firma dell’Executive chef Fabio Ciervo, sarà invece proposta presso Il Giardino Ristorante in uno dei rooftop più belli e panoramici della Capitale. Salendo fino al padovano, lo chef Massimiliano Alajmo, tre stelle Michelin, ha ideato un menu informale da godersi all’Abc Montecchia, al fresco dei Colli Euganei, a base di Maxpacho di pomodoro, carpaccio di zucchine, mozzarelline in carrozza, chips di baccalà mantecato, sarde fritte con salsa quadri, melanzane Mariapia, Maxcalzino Abc (pomodoro, mozzarella di bufala, acciughe del Cantabrico), e pizza croccante con tartare, per aperitivo.

A seguire: Risotto al basilico, limone di Sorrento candito e bergamotto; Dotto con panzanella di melanzane e polpa di pomodoro; Sfoglia di pesche con gelato alla lavanda.