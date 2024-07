Buon Compleanno Anna Romagna: festa con i parenti trentini e altoatesini per i 100 anni. Un consiglio ai più giovani? “Non smettete mai di sognare” (VIDEO)

Anna Romagna (Rale), è nata nel piccolo paese di Prade (Canal San Bovo) il 19 luglio 1924 e ha spento in questi giorni le sue “prime” 100 candeline in buona salute. Quattro generazioni presenti all’evento e una videochiamata con i parenti in America

Valle del Vanoi (Trento) – Anna Romagna (Rale), è la più giovane di quattro fratelli, tutti scomparsi: Maria, Candido e Agata, ai quali era molto legata. È anche la prima della famiglia, a raggiungere il traguardo dei 100 anni, nonostante mille disavventure che l’hanno segnata profondamente. Ma il suo carattere determinato, l’ha sempre aiutata a guardare avanti, nel bene e nel male. Nella sua vita, ha sempre cercato di essere vicina alla sua famiglia, nonostante gli anni difficili. E’ stata festeggiata venerdì 19 luglio 2024, da tanti parenti, dal sindaco di Canal San Bovo, Bortolo Rattin, dalla vice presidente Apsp del Vanoi, Ambra Bellot, con l’accompagnamento musicale di Leandro alla tastiera e Giovanni al violino.

Tra gli sfollati della guerra

È stata tra gli sfollati nella seconda guerra e ha vissuto anche le crudeltà di quel periodo, così come gli anni duri, dell’alluvione 1966. Nonostante tutto, ha sempre trovato la sua indipendenza, lavorando nel mondo del turismo, privilegiando importanti strutture alberghiere. Dalla sala, al bar ha cercato costantemente di relazionarsi con gli ospiti. Dagli inizi come apprendista nella rinomata stazione turistica di casa, a San Martino di Castrozza, fino allo storico Hotel Bristol di Merano, ma anche in molte altre località turistiche molto note come Taormina o il Lago Maggiore, Venezia e Sestriere fino all’isola d’Elba.

Nei periodi di bassa stagione, Anna rientrava a casa, per aiutare la famiglia, ma non solo. Si è sempre resa disponibile per chi aveva bisogno di assistenza in ospedale o in case di cura. E poi, dopo la pensione, amava viaggiare molto: in Italia ma anche a Parigi, in Spagna, Tumisia e Terra Santa e in molti altri luoghi. Dopo aver vissuto fino all’età di oltre 90 anni in casa, in piena autonomia, da alcuni anni è ospite della Apsp del Vanoi, dove vive con grande serenità questo atteso momento. Ancora oggi segue i suoi programmi preferiti in tv, ascolta le notizie dai giornali locali e non perde occasione per commentare quanto accade nella sua amata valle.

La sua, è stata anche una famiglia di sacrestani, per questo ancora oggi non perde un rosario o una santa messa con don Augusto. Grande camminatrice, appassionata di funghi e mirtilli, ha sempre cercato il contatto con la natura, ritirandosi spesso nella sua amata casetta in località “Sieghe” a Prade. Il suo piatto preferito? Polenta, funghi del Vanoi e tosèla ovviamente, con il latte di casa, come si faceva un tempo, anche se non disdegna gli spaghetti con il pesce, ma solo al mare.

Un consiglio ai più giovani

Il suo segreto per la lunga giovinezza, in tempi di social? Sicuramente la libertà, vivendo con impegno e serietà ogni momento della propria vita… e poi sapendosi accontentare, perchè anche un pizzico di fortuna non guasta mai. “Un grazie infine – conclude Anna Romagna – a quanti ogni giorno rendono migliori le nostre giornate in Casa (personale, volontari e direttivo) e alla mia grande famiglia, che mi ha sempre accompagnata in questa splendida avventura, lunga 100 anni. Infine, un consiglio ai più giovani: non smettete mai di sognare!”