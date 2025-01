Buon Capodanno da LaVocedelNordEst: tra grandi classici, novità e con il sole

Pienone nei ristoranti, in tanti scelgono menù delivery in casa. Con il Capodanno salgono ad oltre 100 milioni le bottiglie di spumante italiano vendute finora durante le feste, che si stima siano le protaginiste del brindisi sull’83% delle tavole, dalle case a ristoranti e agriturismi

NordEst – Le famiglie italiane spenderanno circa 100 euro per il cenone di Capodanno, con una netta prevalenza di chi lo passerà in casa, anche se quasi uno su cinque lo festeggerà fuori tra ristoranti, agriturismi e pizzerie. Il risultato arriva dall’indagine Coldiretti/Ixè in vista della notte di San Silvestro, che vedrà una media di 7 persone a tavola. Se un 51% di italiani cenerà e aspetterà la mezzanotte in casa propria, un altro 28% si recherà da parenti o amici – rileva Coldiretti -, mentre il 19% sarà a cena fuori e il resto deciderà all’ultimo momento.

Lenticchie e piatti tipici

Il prodotto principe dell’appuntamento culinario saranno le lenticchie, chiamate a portar fortuna sull’83% delle tavole, una percentuale che dividono con lo spumante (83%), tradizionale must del Capodanno, mentre lo zampone non mancherà nel 74% dei casi e l’uva, altro “talismano” di buon augurio, su oltre la metà (52%), secondo Coldiretti/Ixè. La frutta locale stravince la sfida con quella esotica, 88% a 34%. Nei piatti delle feste non mancherà neppure il pesce nazionale, dalle alici alle vongole, fino a sogliole, triglie, anguilla, capitone e seppie. Mentre in montagna, i piatti della tradizione locale si mescolano anche alle innovazioni a tavola, di molti chef.

La spesa a tavola divide comunque gli italiani, tanto che una percentuale del 31% delle famiglie riuscirà a contenere la spesa entro i 50 euro, mentre un altro 27% si manterrà tra i 50 e i 100 euro. Il 21% delle famiglie spenderà fino a 150 euro. Non mancano coloro che spenderanno fino a 200 euro (9%), chi arriverà a 300 euro (5 %) e un 2% che supererà questa cifra, mentre il resto preferisce non rispondere.

Numeri che variano da Nord a Sud

Gli abitanti del Sud che guidano la classifica dei più “prodighi” – spiega Coldiretti – con una media di 112 euro, seguiti da Centro (104) e Isole (100) fino agli 86 euro del Nord Ovest e agli 84 del Nord Est. Un gap che ricorre anche a livello generazionale, con la fascia dei giovani (18-34 anni) che spenderà 111 euro contro i 70 euro degli over 64. Prende piede anche la formula del delivery nelle grandi città, ovvero ordinare un cenone tutto servito dall’antipasto al dolce, per portare a tavola in casa ghiottonerie e sfiziosità.

I vini sulle tavole

Il Prosecco, prosegue la nota, continua a guidare la classifica delle produzioni nazionali, con un’incidenza di circa il 70% sul totale imbottigliato, ma sulle tavole delle feste ci sono anche Franciacorta, Asti e Trento Doc fino a una crescente presenza di piccole cantine da tutta Italia, Esempi di queste eccellenze, rileva la Coldiretti, sonoTrebbiano, Verdicchio, Oltrepò, Alta Langa, Moscato, Falanghina, Grechetto, Malvasia, Grillo, Nero d’Avola, Negroamaro, Durello e Vermentino. Lo spumante italiano ha successo anche all’estero, dove quest’anno le vendite dovrebbero sfiorare 2,3 miliardi di euro, “il massimo di sempre, per un aumento del 9% sul 2023”, secondo l’analisi Coldiretti su dati Istat.