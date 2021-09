Buon 60° Compleanno alle mitiche Frecce Tricolori (VIDEO)

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto, a Rivolto, alla cerimonia celebrativa del 60° anniversario di costituzione della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Presenti la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Frecce tricolori, Guerini: “Ambasciatori d’Italia nel mondo”

NordEst (Adnkronos) – Quando le scie tricolori sono sfumate all’orizzonte di una Udine soleggiata dopo giorni di pioggia, l’emozione lascia il passo allo sfinimento di chi oggi era col naso all’insù, in quel di Rivolto, e che a sera ha la sensazione che il peggio sia alle spalle. Che l’Italia è tornata a volare, a vivere, a guardare avanti.

Che le Frecce tricolori sono tornate davvero, in un abbraccio fumoso che per il pubblico arrivato qui da tutta Italia si è trasformato stavolta in un cuore bianco disegnato dai dieci ‘gioielli’ dell’Aeronautica Militare. Era dal 2015 che non si festeggiava nelle piste, dove la pattuglia acrobatica nazionale si addestra dalla sua nascita, nel 1960.

L’appuntamento per il sessantesimo era previsto per lo scorso anno, come sempre allo scadere del lustro. Il Covid ha rovinato anche quello e oggi il tricolore esploso dagli Mb339pan aveva un significato ancora più forte. L’inno di Mameli ha preparato il terreno alle lacrime, la Turandot cantata da Pavarotti ha fatto il resto. Buon compleanno, Frecce Tricolori. Qui festeggia tutta Italia.