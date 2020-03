Buon 25° Compleanno Scuola Musicale di Primiero: festa rinviata, ma intanto inviate i Vostri video musicali

Il 22 marzo 1995, nasceva la Scuola Musicale di Primiero. L’emergenza di questi giorni costringe anche questa importante realtà a rinviare la festa, ma solo per ora e lancia una originale iniziativa per avvicinarci grazie alla musica

Primiero (Trento) – “Festeggiare un importante anniversario in un periodo come quello in cui stiamo vivendo può “suonare” un po’ strano – spiega il direttore della Scuola musicale di Primiero, Paolo Scalet – , ma non possiamo dimenticare che il 22 marzo la nostra Scuola Musicale di Primiero compie i suoi primi 25 anni.

Era il 1995 – continua Scalet – quando un gruppo di appassionati della musica provenienti da tutto il territorio di Primiero decise di dar vita all’Associazione Scuola Musicale di Primiero”.

Il primo statuto

Fu proprio il 22 marzo la data in cui venne sottoscritto lo statuto, il cui scopo era ed è quello di promuovere la conoscenza, l’apprendimento e la diffusione della cultura, in particolare di quella musicale, nella Valle di Primiero e territori limitrofi.

La volontà era soprattutto di fondare una scuola di musica con tutti i requisiti necessari per essere iscritta nel Registro delle scuole musicali del Trentino, e pertanto riconosciuta dalla Provincia Autonoma di Trento; l’importante riconoscimento è avvenuto dopo appena un anno di attività.

I numeri

“In questi 25 anni – continua il direttore – più di 1300 allievi hanno frequentato la scuola musicale, che ad oggi conta 226 iscritti tra bambini, giovani e adulti, impegnati nell’arco dell’intero anno scolastico nell’attività didattica svolta dai 16 docenti dipendenti della scuola.

Complessivamente offre 165 ore di lezioni settimanali individuali e collettive ai propri iscritti e agli 11 allievi del corso bandistico; 23 sono le classi di strumento, 4 di Musica Giocando (per bambini di 4 e 5 anni) e Avviamento alla Musica (per bambini di 6 e 7 anni), oltre a 33 gruppi complementari all’attività didattica. Un’attenzione particolare è dedicata ai Bisogni Educativi Speciali, con il percorso musicale Diversamente Musica, in collaborazione con l’Associazione “La Formica”.

Questi risultati non sarebbero sicuramente possibili senza il supporto delle famiglie che hanno sempre creduto nell’importanza della musica quale crescita culturale ed arricchimento personale dei propri figli. La scuola dal canto suo si impegna costantemente a fornire la migliore qualità didattica possibile, all’interno di un ambiente sereno e protetto, grazie anche alla recente nuova sede presso l’ex municipio di Transacqua, che è stata ristrutturata e ottimamente adeguata alle esigenze formative.

Per consentire alla nostra scuola di svolgere la propria attività, fondamentale è stato e continua ad essere il supporto della Provincia Autonoma di Trento, delle Amministrazioni Comunali della Comunità di Primiero e di tanti Enti privati.

Un riconoscimento particolare va ai Soci, che con la loro disponibilità garantiscono il buon funzionamento dell’Associazione di volontariato”.

L’attività della Scuola

In questi anni la Scuola Musicale di Primiero si è dimostrata un importante punto di riferimento musicale e culturale per l’intero territorio primierotto, grazie alle numerose collaborazioni e sinergie instaurate con le realtà locali: l’Istituto Comprensivo di Primiero, l’Istituto Santa Croce, le Scuole Materne, la Federazione Corpi Bandistici del Trentino, le Associazioni e Comitati locali, le A.P.S.P. di Primiero e Canal San Bovo, le Parrocchie del Decanato di Primiero.

In occasione di questa ricorrenza l’Associazione ha da tempo pensato un denso programma di appuntamenti con cadenza mensile nell’arco dell’intero anno, con l’auspicio che l’attuale situazione di emergenza sanitaria ne permetta la regolare svolgimento. Il programma degli eventi, ideati coinvolgendo diverse realtà locali, verrà prossimamente comunicato ed opportunamente pubblicizzato, anche tramite il sito www.scuolamusicaleprimiero.it che, in occasione dei 25 anni di attività, ha subito un restyling raggiungendo un risultato funzionale, moderno e graficamente piacevole.

Partecipa e invia il tuo video originale alla Scuola musicale per festeggiare i 25 anni

“Come primo appuntamento, nel giorno dell’anniversario – sottolinea Paolo Scalet – , era nelle nostre intenzioni organizzare presso la sede della Scuola con allievi, ex allievi e appassionati di musica di qualsiasi livello, una sorta di jam session, con l’obiettivo di offrire un piacevole momento d’intrattenimento aperto a tutta la Comunità. Per le ragioni note a tutti ciò non sarà purtroppo possibile. Non vogliamo però rinunciare completamente a questa iniziativa e quindi proviamo a rimediare in modo virtuale: invitiamo chi lo desidera, ad inviare tramite whatsapp al numero 324 6940533, un breve video della durata di circa un minuto, con la registrazione di un brano strumentale oppure di un canto che piace in modo particolare. Nei prossimi giorni verranno selezionati i pezzi per creare un video musicale, a ricordo del 25esimo compleanno della nostra Scuola Musicale di Primiero.