A Buckingham Palace l’ultimo abbraccio di Londra al Principe Filippo: ecco le immagini esclusive del 1996 in Trentino

SEGUI LA DIRETTA TV. Inizialmente erano previste 800 persone, ma secondo le rigide regole anti-Covid la lista è stata ridotta a 30. I principi William e Harry seguiranno separatamente il corteo funebre. Ci sarà anche il braccio destro di Filippo, uno dei pochi non reali presenti alle esequie

NordEst – Buckigham Palace ha reso nota la lista dei 30 partecipanti al funerale del principe Filippo che si terrà sabato pomeriggio alla cappella di San Giorgio e che RaiNews24 seguirà in diretta. In prima fila insieme alla regina Elisabetta, ci saranno i quattro figli, Carlo, Anna, Andrea ed Edoardo, insieme ai rispettivi consorti e figli. Presenti il principe William con la moglie Kate ma senza i tre eredi, considerati troppo piccoli per partecipare. Dagli Stati Uniti è tornato apposta il fratello minore, Harry, senza moglie al fianco, alle prese con la seconda gravidanza di cui si avvicina il termine.

La cerimonia funebre

Sarà officiata dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, e il decano di Windsor, David Conner. Un coro di sole quattro persone, tra cui un soprano, canterà le musiche scelte dallo stesso Filippo. Il principe William e il principe Harry non cammineranno fianco a fianco sabato nel corteo funebre che accompagnerà la bara del loro nonno nella chiesa prima del funerale riducendo al minimo la possibilità di momenti imbarazzanti tra i due fratelli, i cui rapporti sono diventati tesi dopo la decisione di Harry di allontanarsi dalla famiglia reale l’anno scorso. Buckingham Palace ha reso noto le linee generali del programma del funerale del principe Filippo. Il palazzo ha svelato che il cugino di William e Harry, Peter Phillips, camminerà tra i principi mentre la bara sarà scortata verso la Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor.

Niente uniformi militari

In rottura con la tradizione , i membri della famiglia reale che hanno servito nelle forze armate o hanno incarichi militari indosseranno abiti civili al funerale. La decisione è stata presa direttamente dalla regina Elisabetta per evitare il rischio che Harry potesse essere l’unico unico membro della famiglia reale non in uniforme. Harry ha perso i suoi titoli militari onorari titoli militari onorari dopo che l’anno scorso ha rinunciato ai suoi doveri reali. Per questo motivo il protocollo avrebbe previsto che Harry, veterano dell’esercito che ha servito due volte in Afghanistan, avrebbe dovuto indossare un abito civile con le medaglie.

I 30 invitati esclusivi

Buckingham Palace ha annunciato l’elenco completo delle 30 persone che parteciperanno al funerale del duca di Edimburgo che si terrà questo sabato nella cappella di San Giorgio a Windsor. Alla cerimonia funebre saranno presenti la regina Elisabetta II, Carlo, Camilla, William, Kate, Harry, Andrea duca di York con le figlie Beatrice ed Eugenia e i loro mariti Edoardo Mapelli Mozzi e Jack Brooksbank, Edoardo conte di Wessex con la moglie Sofia e i due figli, la principessa Anna con il marito Sir Timothy Laurence e i figli Peter e Zara, Mike Tindall, il conte di Snowdon, lady Sarah Chatto e Daniel Chatto, il duca di Gloucester, il duca di Kent, la principessa Alexandra, Bernhard, principe ereditario di Baden, il principe Donato Langravio d’Assia, il principe Philipp di Hohenlohe-Langenburg e la contessa Mountbatten di Burma.

Le immagini esclusive della visita nel 1996

Ecco le immagini storiche del 1996 durante la visita del Principe Filippo a Primiero, tra le Dolomiti trentine, recuperate grazie allo sforzo del giornalista GianAngelo Pistoia che ne ha curato il riversamento (dalle cassette vhs dell’epoca), fino al montaggio e alla postproduzione digitale.

Un documento unico, che ripropone la sintesi del Premio Negrelli 1996, organizzato dall’allora Comprensorio di Primiero guidato dai presidenti Marino Simoni – che ideò l’evento internazionale – e successivamente da Marco Depaoli, in stretta sinergia con i Sindaci di allora e i vertici provinciali e regionali.