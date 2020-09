Posted on

Energia elettrica interrotta in molte valli, alberi sradicati, persiane e coperture lamiera messe in sicurezza. Danni ingenti anche nel Bellunese NordEst – A causa del vento di forte intensità nelle ultime ore i vigili del fuoco volontari della zona di Oltradige sono stati allertati per numerosi interventi e sono intervenuti per risolvere danni e prevenirne […]