Bruciato dopo pestaggio, grave uno straniero nel veronese

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

E’ un cittadino romeno di 42 anni. L’aggressione è avvenuta alla stazione di Villafranca di Verona

NordEst – Un cittadino romeno di 42 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Centro Ustioni dell’ospedale di Borgo Trento dopo essere stato dato alle fiamme al termine di un selvaggio pestaggio alla stazione di Villafranca di Verona.

E’ un senza fissa dimora il 42enne che è stato bruciato dopo un violento pestaggio alla stazione di Villafranca di Verona. Secondo quanto si è appreso l’uomo, originario della Romania, trascorreva le notti in stazione. L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 7, quando un macchinista ha notato un corpo riverso a terra sul binario.

Il volto dell’uomo era tumefatto a causa di un evidente pestaggio e sul corpo c’erano ustioni. In stazione è installata una telecamera e le immagini potrebbero essere utili agli investigatori della Polizia di Stato per ricostruire la vicenda e individuare eventuali responsabili. Ancora da chiarire anche il movente che ha scatenato il pestaggio culminato con le fiamme appiccate sull’uomo, che è ricoverato in gravi condizioni al Centro Ustioni dell’ospedale veronese di Borgo Trento.