Brucia foresta in Portogallo, decine di morti intrappolati nelle auto. Forse fulmine causa

E’ catastrofico il bilancio delle vittime dell’incendio boschivo divampato ieri nella foresta di Pedrogao Grande, a circa 200 chilometri a nord di Lisbona, in Portogallo (FOTO)

Roma (Adnkronos) – E’ salito a 58 il numero dei morti mentre sono almeno 59 i feriti, tra i quali molti vigili del fuoco, ricoverati in ospedale con ferite di vario grado. Secondo le autorità locali, diverse persone sono morte carbonizzate mentre stavano viaggiando nelle loro auto, mentre tre sono decedute per inalazione di fumo. Le autorità hanno inoltre riferito che due persone risultano scomparse.

Il sindaco di Pedrogao Grande, Valdemar Alves, ha detto ai media che la situazione è molto preoccupante. In alcune zone, la corrente elettrica è stata interrotta e numerose famiglie sono state evacuate. “Sfortunatamente sembra che si tratti della più grande tragedia degli ultimi anni” ha detto il primo ministro portoghese Antonio Costa. Il numero delle vittime, scrive la Bbc, è stato confermato dal segretario di Stato del ministro dell’Interno, Joao Gomes.

La polizia portoghese crede che l’incendio di enormi proporzioni sia stato probabilmente causato da un fulmine. “Sulla base delle informazioni raccolte in questo momento pensiamo, con un grande grado di certezza, che la causa sia stato un fulmine che ha colpito un albero secco”, ha detto il direttore della protezione civile, Pedro do Carmo, precisando comunque che sarà necessaria un’indagine approfondita per confermare questa prima ipotesi. La velocissima propagazione dell’incendio si deve alle “condizioni meteorologiche estremamente avverse” con temperature che superano dai ieri i 40 gradi.

Più di 260 vigili del fuoco, supportati da circa 80 idranti veicoli, stanno lavorando per contenere le fiamme, ma ancora non sono riusciti a impedire la propagazione nel villaggio di Figueiró dos Vinhos. I forti venti che interessano la zona hanno reso difficile il lavoro ai vigili del fuoco, visto che le fiamme si sono propagate con violenza. Pedrogao Grande ha una superficie di 128 chilometri quadrati, in cui vivono circa 4.000 abitanti, principalmente impiegati nei settori dell’agricoltura, e della produzione tessile.