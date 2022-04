Estate di passione per passo Brocon, Dallapiccola interroga la Provincia: “I lavori, si potevano programmare diversamente?”

Dopo i lunghi periodi di chiusura per le valanghe, si preannunciano nuovi disagi sulla sp79 per i cantieri fra Tesino e Vanoi. Il consigliere provinciale del Patt, Michele Dallapiccola chiede chiarimenti. Da non dimenticare, i due sensi unici attivi contemporaneamente in queste settimane anche lungo la strada dello Schenèr, sul versante di Primiero

Tesino/Vanoi – “L’altopiano del Tesino e la Valle del Vanoi – scrive l’ex assessore autonomista Michele Dallapiccola (nella foto) – sono due splendide località del Trentino, separate dalle meravigliose praterie del Passo del Brocon. Si preannunciano tempi duri per chi ci abita e ci lavora. Per qualche mese, pare che queste persone dovranno vivere da separate in casa.

Le cause identificate sono molteplici. Innanzitutto degli utilissimi lavori forestali. Contestualmente, anche una nutrita serie di lavori di consolidamento su vari punti. La domanda viene comunque spontanea? Questi lavori, si potevano programmare in modo diverso? Non era forse possibile trovare un miglior accomodamento per il transito estivo anziché lasciarlo libero solo in una breve pausa agostana”.

Il consigliere provinciale evidenzia inoltre: “Gli utilissimi lavori stradali e boschivi, qui più di altrove, hanno recuperato alcuni dei versanti più flagellati da Vaia. Questo va riconosciuto. Ma i pochi eroici lavoratori del mondo del turismo estivo che ancora resistono in Brocon ed i loro colleghi del Vanoi, questa prossima estate, al caro energia, alla crisi post Covid aggiungeranno la chiusura della strada. Interrogheremo la giunta provinciale – conclude Dallapiccola – per saperne di più”.

