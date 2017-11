Brina, gelo e freddo pungente: mano ai cappotti

Connect on Linked in

Non farà in tempo ad esaurirsi il vortice di bassa pressione sul comparto ionico che, un impulso di aria fredda scivolerà verso l’Adriatico con nuovo rinforzo dei venti di grecale, tramontana e maestrale

NordEst – Assisteremo ad un nuovo e graduale calo termico in particolare sul versante orientale della Penisola e sulle Alpi, che proseguirà nei prossimi giorni.

BRINATE E GELATE – I cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi sulle regioni del Nord e del versante tirrenico favoriranno un forte calo termico nelle ore notturne e all’alba: in Val Padana e interne tirreniche quindi mano ai cappotti con temperature minime anche prossime o al di sotto degli 0°C; più mite invece la situazione diurna con massime fino 12-13°C al Nord e 14-15°C sul Centro tirreno, in linea con le medie del periodo. Sul versante adriatico invece il calo si avvertirà maggiormente nei valori massimi a causa della maggiore variabilità nuvolosa con massime non oltre 11-12°C. Situazione termica più stabile al Sud, che verrà raggiunto dall’aria fredda all’inizio della prossima settimana.

CLIMA INVERNALE SULLE ALPI: L’afflusso di aria fredda si farà sentire in particolare in montagna a partire dalle Alpi, dove domenica avremo una giornata pienamente invernale con isoterma degli 0°C in calo fin verso 1000 m sulle Alpi confinali (dove avremo venti forti e nevischio portato da nord) e intorno 1300/1500 m sulle Alpi meridionali e settori prealpini. Temperature fino a -6/-9°C a 2000 m.