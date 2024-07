Brentonico, madre e figlio ritrovati in casa senza vita

Tiziano Bianchi, era un noto giornalista locale. Si indaga sulle cause: la donna, centenaria, sarebbe morta per cause naturali

Brentonico (Trento) – Ritrovati senza vita nella mattinata di sabato 13 luglio, nella casa di Brentonico dove vivevano insieme: lui, Tiziano Bianchi (Tano), noto giornalista locale – già corrispondente de L’Adige – di 59 anni, e la madre Lidia, centenaria.

Per lei si ipotizza la morte naturale: era nel letto. Lui, legatissimo alla madre, è stato trovato a terra nel vialetto da un vicino di casa: inutili i tentativi di rianimarlo. Il 59enne non avrebbe retto alla scomparsa dell’anziana madre. Sul posto forze dell’ordine e magistratura per ricostruire con esattezza le cause dei due decessi. Grande dolore nella comunità di Brentonico.

In breve

È morto il 15 enne che mercoledì scorso era stato soccorso nella piscina di San Leonardo. Il giovane era stato rianimato sul posto e poi trasferito in gravissime condizioni all’ospedale di Bolzano.