Brentino Belluno, Operaio travolto e ucciso da camion

Tragedia nel Veronese, durante lavori asfaltatura

NordEst – Infortunio mortale sul lavoro, mercoledì mattina a Brentino Belluno, comune veronese in Valdadige, dove un operaio è rimasto schiacciato da un camion che trasportava bitume durante i lavori di asfaltatura di una strada.

Quando sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 l’uomo era già morto. Il corpo è stato ricomposto dai Vigili del fuoco, intervenuti con mezzi da Bardolino e da Verona. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei tecnici dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera.

In breve

Autonomia, molti i nodi politici in sospeso. Il ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani ha convocato tutte le Regioni a Roma per riprendere il discorso sull’autonomia differenziata: 9 Regioni hanno gia’ chiesto di poter gestire una serie di materie, cosi’ come prevede l’art. 116, 3 di queste – Veneto Emilia Romagna e Lombardia – sono pronte a partire. Ma a parte il numero delle materie da gestire, tutti o quasi paiono essere in ‘guerra’: i governatori e parte del governo da una parte, i governatori tra loro dall’altra, e il governo al suo interno. Stefani ha detto di ‘attendere dai presidenti di Camera e Senato di capire quale sia l’iter per il dibattito parlamentare, al quale sono totalmente aperta. Ad oggi non sono stati sciolti i nodi politici sulle richieste per alcune materie. Sono nodi che devono essere analizzati e sviscerati, ad oggi non ho una rappresentazione univoca’. I presidenti di Veneto e Lombardia chiedono al Governo di incardinare il provvedimento in Parlamento perchè “il treno dell’autonomia – ha detto Zaia – non si fermerà”.

Vi mostriamo il video dell'incendio divampato in una palazzina di Ziano di Fiemme con i vigili del fuoco che con l'autoscala hanno raggiunto il tetto per aprirsi un varco nella copertura. @dpcpat1 @emergenzavvf https://t.co/SMLDx0oDl9 — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) April 3, 2019

Droga, fermati altri corrieri con ovuli. La Guardia di finanza di Bressanone ha arrestato tre corrieri della droga e ha sequestrato oltre 2,5 kg di cocaina ed eroina. Durante i controlli alla barriera autostradale di Vipiteno i finanzieri hanno fermato una macchina con tre cittadini nigeriani a bordo.

Fin da subito il loro atteggiamento eccessivamente nervoso ha insospettito i militari che stavano effettuando il controllo.Visto che una prima perquisizione non aveva dato esito, i finanzieri hanno accompagnato i tre nigeriani all’ospedale. Dagli esami clinici è emerso che due dei tre nigeriani avevano ingerito complessivamente 214 ovuli contenenti un quantitativo di oltre 2,5 chilogrammi di cocaina ed eroina. Sono stati arrestati per traffico di sostanze stupefacenti. E’ stato arrestato anche l’autista dell’automezzo coinvolto. Sono stati sequestrati anche l’autovettura, 7 telefoni cellulari e 1.000 euro in contanti. La sostanza stupefacente sequestrata, immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 350.000 euro.