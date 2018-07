Brenta, Recuperato escursionista belga sul Dosso Scrinzi, soccorso anche nel Vanoi

Si è concluso alle 22 di venerdì un intervento di soccorso per il recupero di un escursionista belga, in difficoltà sul versante nord del Dosso Scrinzi a una quota di circa 1600 metri. Sabato mattina soccorso anche in zona Ronco nel Vanoi

Trento – L’uomo, dopo aver perso la traccia del sentiero che dal rifugio Peller porta a Malga Mondifrà, è scivolato in un canalone procurandosi delle ferite.

Non riuscendo a proseguire ha chiamato i soccorsi verso le 20. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Occidentale ha chiesto l’intervento dell’elicottero e delle squadre di terra del Soccorso Alpino.

Circa 25 uomini sono stati attivati nelle ricerche dell’uomo, che era difficilmente localizzabile.

L’elicottero, dopo aver imbarcato il personale del Soccorso Alpino, ha effettuato una ricognizione dall’alto, riuscendo a individuare l’escursionista, che è stato verricellato a bordo e trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti medici.

Elisoccorso a Ronco

Elicottero in azione anche a Ronco, nel Vanoi, sabato mattina dopo le 9, per recuperare una persona con un trauma non grave ad una caviglia, in zona Cainari, sul “sentiero del fieno”. Sul posto hanno operato anche gli uomini del Soccorso alpino di zona, dopo la chiamata scattata verso le 7.30 del mattino da parte di un turista settantenne di Ravenna che stava andando per funghi. I soccorritori hanno raggiunto il settantenne, lo hanno stabilizzato, imbarellato e trasportato a piedi per un tratto. Una volta raggiunta una zona più aperta, è stato possibile far intervenire l’elicottero che ha caricato a bordo l’infortunato e lo ha trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.