Brennero, Tirolo non firma documento sul traffico

Il Tirolo austriaco ha abbandonato il vertice internazionale sul traffico pesante al Brennero senza aver firmato il documento finale

Bolzano – “Abbiamo già varato in passato tre dichiarazioni di intenti, ed è arrivato il momento di intraprendere provvedimenti concreti”, ha detto il governatore del Tirolo, Günther Platter lasciando il vertice.

Platter ha spiegato ai cronisti che esiste una boccia per un documento aggiuntivo che sarà valutato dalle parti nelle prossime settimane e che potrebbe essere poi varato durante il prossimo vertice in autunno.

Il governatore trentino Ugo Rossi si è detto soddisfatto per le garanzie arrivate dal nuovo governo a favore dell’alta velocità e l’alta capacità sulla linea ferroviaria del Brennero, ovvero le tratte di accesso per il tunnel del Brennero. Rossi ha precisato che la nota aggiuntiva del Tirolo “contiene punti condivisibili, ma non può essere firmata senza il memorandum”.

In breve

La Banca d’Italia promuove a pieni voti l’economia delle Province autonome di Trento e Bolzano – Secondo il rapporto, presentato a Bolzano, il Pil ha registrato in Alto Adige dal 2007 al 2017 un valore aggiunto del 12,8%, a fronte di un calo in Italia del 4,8%. Anche in Trentino il Pil è tornato a crescere dopo sei anni di sostanziale stagnazione. In Provincia di Bolzano nel 2017 l’attività industriale si è ulteriormente rafforzata. Anche nel comparto edile è proseguito il consolidamento, mentre l’agricoltura ha sofferto per le sfavorevoli condizioni meteorologiche. In Trentino la ripresa è stata caratterizzata dall’effetto trainante del mercato delle esportazioni. Segnali positivi sono giunti anche dal comparto dei servizi. Nel 2017 in Alto Adige il mercato del lavoro si è decisamente rafforzato, come anche in Trentino, dove le condizioni occupazionali sono migliorate. Bene anche il mercato del credito nelle due Province.