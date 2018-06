Brennero, Polizia tirolese: “Crollato numero dei migranti al valico”

Proseguono comunque controlli trilaterali sui treni merci

NordEst – E’ crollato il numero di migranti intercettati su treni merci al Brennero. Lo scorso gennaio furono ancora 65, a febbraio 52 e a marzo 26, mentre a maggio solo due migranti sono stati scoperti e a giugno ancora nessuno.

Lo comunica la polizia tirolese, dopo un sopralluogo al valico italo-austriaco. Il responsabile della task force per i controlli di confine Erich Lettenbach spiega questo calo “con i controlli più severi che vengono effettuati dalla polizia italiana sui treni in partenza dalla stazione di Verona”, oltre al calo complessivo di arrivi. Secondo Lettenbach, i migranti sono ormai informati sui controlli.

I controlli trilaterali con poliziotti italiani, austriaci e tedeschi continueranno comunque “anche alla luce della collaborazione tra gli stati per una soluzione europea della questione dei profughi”, ha sottolineato Lettenbach.

Per il governatore tirolese Guenther Platter si tratta di “uno sviluppo positivo che però non deve portare a un abbassamento della guardia”.

In breve

Ministro Toninelli, no a blocchi unilaterali: “Merci devono viaggiare in modo fluido” – “Iniziative unilaterali di blocco come quelle del Tirolo non possono essere subite passivamente, ma richiedono risposte chiare e senza rotture, con la giusta fermezza perché per noi il benessere delle nostre imprese viene prima di tutto e le merci devono viaggiare in modo fluido anche dal mare e poi lungo lo Stivale e verso il confine nord e oltre”. Così il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, in un messaggio inviato all’assemblea di Anita.

Maltratta moglie e figlia, allontanato da casa – La polizia di Trento è intervenuta nei giorni scorsi per allontanare dalla propria abitazione un medico in pensione, accusato di maltrattamenti in famiglia. Per la stessa ragione, visto che si scagliava contro moglie e figlia, aveva già ricevuto a settembre 2017 un ammonimento da parte del questore. Tuttavia l’uomo, consumatore abituale di bevande alcoliche, non ha mai dato segni di ravvedimento, spiega la Questura, come dimostrano “i numerosi interventi recentemente compiuti dalla polizia, sempre per lo stesso motivo, in soccorso di sua moglie sempre più frequentemente vittima di vessazioni”.

Carabinieri Trentino Alto Adige, cambio ai vertici – Cambio di vertice al comando della legione carabinieri Trentino Alto Adige. Il generale Massimo Mennitti è stato chiamato ad assumere l’incarico di capo del 5/o reparto del Comando generale dell’arma dei carabinieri.