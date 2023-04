Posted on

Domenica sera i test effettuati sono stati 343.227, tra questi 3.185 sono risultati positivi NordEst – “Con lo screening di massa sono stati individuati oltre 3.000 asintomatici che ora si trovano in quarantena, altrimenti sarebbero rimasti nascosti. Se non li avessimo individuati, avendo in Alto Adige un Rt di 1,5, avremmo rischiato 95.000 contagi nel […]