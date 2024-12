Brennero, fermato in auto con la droga delle “feste”: sequestrati 12 chili di cocaina

Posted on

L’atleta ha dovuto rinunciare al tentativo di coprire la distanza Torbole – Ortles in 12 ore Trento – Fallisce il tentativo di raggiungere l’Ortles in 12 ore partendo da Torbole sul Lago di Garda. Dopo circa 110 km percorsi in bicicletta (in notturna) un forte malessere generale ha notevolmente rallentato la prestazione dello sportivo. Si è deciso quindi […]