Brennero, camionista russo travolto da un treno mentre attraversa i binari

Posted on

La Guardia di Finanza di Trento, nel corso di ordinari servizi di controllo del territorio tramite le pattuglie “117”, ha “pizzicato” un bazar che pubblicizzava un concorso a premi non autorizzato, sequestrando merce posta in palio per un valore di oltre ventimila euro e circa settecento “gratta e vinci” illegali per l’estrazione a sorte dei […]