Brennero, Bolzano-Trento-Innsbruck, ridurre numero tir

Euregio chiede pedaggio di corridoio

Euregio – “Al Brennero, per quanto riguarda il traffico pesante, abbiamo da tempo raggiunto il limite massimo”. Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher al termine del vertice dell’Euregio Bolzano-Trento-Innsbruck. In un documento congiunto i tre governatori chiedono l’introduzione di un pedaggio di corridoio per spostare le merci dalla strada alla rotaia.

“Attualmente il 71% delle merci viaggia su strada e solo il 29% su rotaia”, ha ricordato Kompatscher. L’obiettivo è quello di arrivare ad un 50:50 nel 2027, quando sarà inaugurato il Tunnel del Brennero, ed invertire i valori (30:70) nel 2035, come già ora in Svizzera. Il governatore trentino Ugo Rossi ha sottolineato l’importanza che il Trentino, l’Alto Adige e il Tirolo parlino con una voce al vertice transfrontaliero, in programma il 5 febbraio a Monaco.

“Non vogliamo ostacolare l’economia, ma renderla sostenibile”, ha ribadito Rossi. I pedaggi bassi sulla rotta del Brennero – ha evidenziato il governatore tirolese Günther Platter – attualmente attirano traffico pesante che affronta più chilometri perché il Brennero è più vantaggioso. Platter ha auspicato che i primi provvedimenti potrebbero partire già a marzo.

In breve

Kompatscher frena su doppio passaporto – Per quanto riguarda il doppio passaporto per i sudtirolesi il governatore altoatesino Arno Kompatscher invita alla calma e alla riflessione. La doppia cittadinanza italo-austriaca – dice in un’intervista all’agenzia austriaca Apa – “non deve dividere” e neanche “seguire scopi nazionalistici”, ma richiamarsi allo “spirito europeo”.

Il presidente della Provincia autonoma ipotizza di non limitare l’accesso ai sudtirolesi di lingua tedesca a ladina, come previsto dall’accordo di coalizione del governo Kurz, ma di coinvolgere anche i discendenti di lingua italiana dell’impero austro-ungarico, oppure semplicemente tutti gli altoatesini dei tre gruppi linguistici. “La scelta spetta comunque al parlamento austriaco”, sottolinea Kompatscher. “Non dimentichiamo la particolare situazione dell’Alto Adige e i successi della pacifica convivenza”, ribadisce il governatore, sottolineando che la questione “richiede intelligenza e tempo”. “Non c’è nessuna fretta”, afferma.