Brennero, Boldrini: “Non servono controlli. Basta provocazioni sul doppio passaporto”

La presidente Boldrini è intervenuta all’assemblea provinciale dei verdi altoatesini che sostengono la Lista Leu

Bolzano – “Non si comprende il perché di questa decisione, peraltro in una zona Schengen. Credo che presenze di questo genere non servano mai, tanto più quando non c’è nessun motivo. Servono invece a creare preoccupazione e allarme, quindi credo che la questione non possa essere gestita in questi termini, ma con senso di responsabilità da tutti gli Stati membri”. Lo ha detto Laura Boldrini, presidente della Camera, a Trento e Bolzano per la campagna elettorale di Liberi e Uguali.

“Se ognuno decidesse di fare la propria parte non ci sarebbe nessun problema, nessuna crisi e nessun bisogno di minacciare di inviare polizia o quant’altro.

Quindi sono dispiaciuta per questa decisione di cui non si capisce il perché”, ha aggiunto Boldrini parlando con i giornalisti e commentando il ministro degli Interni austriaco, Herbert Kickl, che aveva annunciato una task force di frontiera con poliziotti al Brennero.

Doppio passaporto in Alto Adige

“Mi sembra anacronistica quella provocazione della doppia cittadinanza, del doppio passaporto austriaco-italiano, è tempo della cittadinanza europea” Lo ha detto a Bolzano Laura Boldrini, presidente della Camera.

“L’esperienza di convivenza in Alto Adige – ha detto – è nota non solo in Italia, ma un po’ ovunque perché funziona, non c’è la chiusura identitaria. Per questo funziona. Questa regione non ha nulla a che vedere con i muri e i fili spinati, diciamo che c’è proprio un’avversione da dna per la sua storia e per questo dico che a me sembra anacronistica quella provocazione della doppia cittadinanza, del doppio passaporto, per favore, è tempo della cittadinanza europea”.