Brennero, arrestato 49enne ricercato in Romania

Posted on

Provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco del Vanoi, mercoledì sera in seguito ai forti temporali, per alcune piante cadute sulla strada. Chiamata di emergenza maltempo segnalata alla Centrale 112 – con problemi di deviazione nel Bellunese, come più volte segnalato in questi giorni dal nostro giornale. Enorme masso cade anche in zona Camoi (foto) nel Primiero. Piante sradicate dal […]