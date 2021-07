Brennero, 30 chili di cocaina sequestrati

La Guardia di finanza e la polizia stradale hanno sequestrato al Brennero 30 chili di cocaina e arrestato due cittadini tedeschi. Lo stupefacente è stato scoperto durante ordinari controlli eseguiti presso la barriera autostradale Vipiteno

NordEst – I militari e agenti hanno fermato un’Audi A3, provveniente dal valico, alla cui guida vi era una donna tedesca accompagnata da un suo connazionale. L’atteggiamento di agitazione e il nervosismo manifestato dai due, nonché le risposte vaghe e contradditorie fornite alle domande del personale, circa il motivo d’ingresso in Italia e la destinazione del viaggio, hanno indotto i militari e gli agenti ad eseguire un’accurata ricognizione dell’autovettura, anche con l’ausilio di unità cinofile. Il cane ha infatti segnalato la presenza di una sostanza sospetta nella zona della ruota di scorta. E’ stato così scoperto un vano accessibile solo con un pulsante occultato nella portiera posteriore. Al suo interno si trovavano 27 panetti per un peso complessivo di circa 30 chilogrammi di cocaina per un valore sul mercato all’ingrosso, di oltre 3 milioni di euro. I due tedeschi sono stati tratti in arresto.

Un tunisino di 38 anni è stato arrestato a Trento dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e denunciato per ricettazione e stalking. I militari sono intervenuti in via Scopoli, su richiesta di un giovane che da qualche giorno stava ospitando l’uomo a casa sua e con il quale, poco prima, aveva avuto un acceso diverbio. Giunti nell’appartamento, i carabinieri hanno trovato il 38enne, già conosciuto dalle forze dell’ordine, ancora a letto scorgendo tra le lenzuola alcuni involucri termosaldati contenenti verosimilmente della droga, pertanto hanno perquisito l’intera abitazione trovando 240 dosi di eroina, 5 dosi di cocaina, una tavoletta di hashish di quasi mezzo etto e una busta contenente 65 grammi di marijuana, nonché due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante probabile provento dell’attività di spaccio.

Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato anche una chiavetta usb rubata più di tre anni fa su un auto in sosta e pertanto hanno denunciato l’uomo per il reato di ricettazione. Inoltre, l’uomo è stato denunciato anche per stalking, in quanto in quel momento in casa era presente con lui una donna alla quale non avrebbe dovuto avvicinarsi in forza di un provvedimento cautelare emesso dal giudice poco più di un mese fa. Il trentenne che aveva richiesto l’intervento dei carabinieri è stato denunciato per il concorso nella detenzione dello stupefacente.

In breve

Dopo i forti temporali delle ultime ore, nelle giornate di sabato, e in particolare di domenica la probabilità di sviluppo di temporali al pomeriggio-sera sarà nuovamente in aumento, e saranno possibili fenomeni accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate. In caso di sviluppo, i temporali tenderanno a muoversi abbastanza velocemente verso nordest. Lo comunica Meteotrentino. La Protezione civile trentina consiglia quindi di preferire gli orari mattutini per le escursioni in montagna e le attività all’aperto in genere. Qualora si sia sorpresi da un temporale si invita a ripararsi in un luogo chiuso o nell’auto. Da lunedì pomeriggio a mercoledì mattina della prossima settimana – aggiunge Meteotrentino – è attualmente previsto un peggioramento con precipitazioni a tratti diffuse ed anche a carattere temporalesco intenso che potrebbero risultare abbondanti.

Forti temporali si sono abbattuti in serata sull’Alto Adige. E’ stata colpita soprattutto la zona dell’altopiano dello Sciliar, dove le masse d’acqua hanno invaso strade, campi, cantine e zone produttive. I vigili del fuoco sono sul posto per arginare i danni.